¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿·Ï²Á°²ñÄ¹¤Î³¤³°¥µ¥×¥ê¹ØÆþÍýÍ³¤Ëµ¿Ìä¡Ö¿·Ï²¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¹â¤¤¡×
¡¡ÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤¬£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·Ù»¡¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë²ñÄ¹¤òº£·î£±ÆüÉÕ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂçËãÁðÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Î°ì¤Ä¡¢¹çË¡¤Ê£Ã£Â£Ä¡Ê¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ä°ÂÌ²¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢°ÍÂ¸À¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£°ìÊý¡¢ÂçËãÁðÍ³Íè¤Î£Ô£È£Ã¡Ê¥Æ¥È¥é¥Ò¥É¥í¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¹¬´¶¤ò´¶¤¸¤Æ°ÍÂ¸À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é°ãË¡¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Â²Á¤Ê³¤³°À½¥µ¥×¥ê¤Ï¡¢£Ã£Â£ÄÀ½ÉÊ¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»ÄÎ±£Ô£È£Ã¤¬ÌäÂê¤Ë¡£¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿£Ã£Â£Ä¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ´ë¶È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿·Ï²»á¤Ï²ñ¸«¤Ç³¤³°À½¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÆüËÜ¤è¤êÊÆ¹ñ¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö»á¤Ï¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ë£Ô£È£Ã¤Î¡Ê°ãË¡¤Ê´ÞÍ´ð½à¤ò¡Ë¸ÂÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Ë£Ã£Â£Ä¾¦ÉÊ¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅÍÑ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Á¤ç¤Ã¤È¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿·Ï²¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¤¿¤Ö¤ó¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊý¤¬¼ã´³¡¢°Â¤¯¤Æ¤âÍ¹Á÷Èñ¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡Ä¡£±ß°Â¤À¤·¡¢°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢ÆüËÜ¤Î£Ô£È£Ã´ð½à¤ÏÀ¤³¦°ì¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Í¾·×¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦¤â¤Î¡Ê£Ã£Â£Ä¥µ¥×¥ê¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿Êý¤¬ÌµÆñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤â¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î°Õ¼±¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¥È¥Ã¥×¤Î¿·Ï²»á¤Î³¤³°À½¥µ¥×¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´íµ¡°Õ¼±¤Î·çÇ¡¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£