◇ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５ 日本 ４７―２１ 米国（６日、米サクラメント）

１次リーグＢ組の第２戦で、世界ランク１３位の日本は、同１８位の米国に４７―２１で勝利。２連勝で準決勝（１５日）進出を決め、オンライン会見したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「後半に対応できたのがよかった。後半２０〜３０分でいいコントロールをみせて、アメリカを支配できた」と一戦を振り返った。

この日ゲーム主将を務めたロックのディアンズ（ＢＬ東京）は、主将２試合目。２トライの活躍を見せた。前半２６分、敵陣左サイド深くのラインアウトからボールを受けると、相手の守り４人を弾きながらトライエリアへ。３３―１４の後半２２分は、敵陣２２メートル内で右に回り込んでボールを受け、快足飛ばしてトライ。「藤原さんがスペースを探していて、自分が走り込んだ」とディアンズ。ジョーンズＨＣも「足、ハヤイネ！」と満面の笑みを浮かべた。

２０１９年以来の優勝を目指す日本、準決勝はトンガ戦を迎える。自陣ゴール前での守り、規律はカナダ戦に続き課題に挙がったが「特にトンガは順目に強いキャリーをしてくるので。スピードで上回って、コンタクトで勝てるようにしないといけない」とディアンズ。指揮官も、米国に最後に与えたトライを引き合いに「唯一、気にくわないのが最後のトライ。次のトンガは重い相手で跳ね返さないといけないので、そこをしっかりと取り組みたい」と話した。