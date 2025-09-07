◆米大リーグ オリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズが、あと１死まで迫られたノーヒットノーランを阻止からのドラマチックな逆転勝利を収め、２試合連続でドジャーズにサヨナラ勝利し、５連勝を飾った。

０―３で迎えた９回２死まで、ドジャース先発の山本由伸投手に無安打に抑えられていたが、ジャクソン・ホリデー内野手が起死回生の１７号右中間本塁打。ノーノーを阻止して一矢報いると、二塁打と３連続四球で１点差に迫り、リベラの中前２点適時サヨナラ打で４―３で逆転勝利。球団のレジェンド、カル・リプケン・ジュニア氏（現共同オーナー）が３０年前に、ルー・ゲーリッグの大リーグ記録を破る２１３１試合連続試合出場を達成した日に、歴史的な勝利を収めた。

「最高の気分。８回に入る頃、（打順を勘定して）、正直、おぉ、これは、自分に（最後の）打席が回ってくるんじゃないか、という気がしていたんだ。打球は入ったように見えたよ。（ノーヒッターを）断ち切ることができて嬉しかった」

カウント２―１からの４球目。山本の１１２球目となる内角へのカットボールを捉えた。打球は右中間に伸び、４万２６１２人を集めた本拠地の大歓声の中、右中間スタンドの最前列に入って外野に跳ね返ってきた。二塁塁審が右手を回すと、スピードを緩め、ホームイン。ベンチで手荒い祝福を受けた。

初対戦の山本に大苦戦した。「ビデオやデータでみるより、ずっと打ちづらい。スプリットは打てると思って手を出したけど、激しく軌道が動いていた」

対戦は４度。当初の予定は直球狙いだったという。初回は初球の直球で外野の正面となる中飛。「いい当たりだったけれど、コースは思い通りにいかないこともある」。唯一、得点機に走者進めた３回１死一、二塁の場面は、スプリットで二ゴロ併殺に倒れたが、「まだ、次の打席があるから、なんとかできるはず」と、気持ちを切り替えていた。

「３打席で３球で終わりたくないと思い、もう少し、辛抱強くアプローチした」と振り返った６回は、２―２までカウントを見極めた末にスプリットで空振り三振。打席を重ねる中で、カットボールを狙おうと構想を練り直して迎えた最終打席。待っていた球が内角に来た。

「山本はストライク率が高いから、それは打者への負担となる。ダグアウトでは、試合が進むにつれ、彼の調子が上がっていると皆が話していた。彼は、支配的だったし、失投がなかった。彼の投球は非常に効果的だ。投球を見ていて楽しくなるとは、言いたくないけど、投手がプラン通りに投げて、打者のバランスを崩す様子をみるのは、楽しいものでもある。最後に（本塁打を）引き出せて良かったよ」

好投した山本との４打席の中で感性を磨きながら、最後に最高の結果を出した。