山本由伸 ノーヒットノーランまであと1人も寸前で被弾 ドジャースは山本降板後アウトを奪えずまさかのサヨナラ負け



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月6日（日本時間7日）ボルティモア・オリオールズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠オリオール・パーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）は、敵地オリオール・パークで行われたオリオールズとの3連戦2戦目に先発登板した。

チームはここまで4連敗中で、連敗ストップの期待がかかる登板となった。

1回裏、オリオールズの1・2・3番から順調にアウトを取ると、2回も同様に三者凡退に打ち取る。

すると3回表、先頭打者のロハスがツーベースヒットで出塁し、続くK・ヘルナンデスがフォアボールで出塁。9番ロートベットが犠牲バントでワンアウト2・3塁とし、大谷翔平に打席が回る。

初回にヒットが出ていた大谷だが、この場面はショートゴロに。しかし、この間にランナーが帰ってドジャースが先制点をあげる。

3回裏、1・2回を完璧に投げた山本だったが、先頭打者にフォアボール、さらに暴投があってランナーが2塁に進塁。後続にもフォアボールを与えてノーアウト1・2塁のピンチを迎えてしまう。

それでも、9番メヨをまずはカーブで空振り三振に仕留めると、1番ホリデーを併殺打に打ち取りピンチを脱した。

するとエンジンがかかってきた山本は、3回のピンチ以降はランナーすら許さない快刀乱麻のピッチングでオリオールズを圧倒。

ドジャースベンチはもちろん、球場にはノーヒットノーランを期待する異様な空気感が流れ始めた。

5回・8回にベッツのタイムリーで追加点をあげたドジャースは、9回表終了時点で3対0と試合をリード。エースのノーヒットノーラン達成へ、準備を完全に整えた状態で9回裏に突入した。

8回裏終了時点で104球を投げていた山本だったが、大記録達成へ当然の如く9回のマウンドに上がる。

まずは先頭・ジャクソンを三球三振に打ち取りワンアウト。9番メヨは初球カーブでセンターフライに打ち取りツーアウト。ついにノーヒットノーランまであと1人という状況に。

3人目の打者は1番ホリデー。初球ストレートでまずはストライクを取るも、続くスプリット・ストレートが外角に外れて2ボール・1ストライクに。

4球目、カウントを取りに行ったカットボールをホリデーが思い切り振り抜くと、この打球がギリギリフェンスオーバーとなってまさかのホームランに。

山本は大記録達成まであと1人のところで被弾してしまい、完封も逃す形となり、スコアが3対1となったタイミングでロバーツ監督は継投を決断。

それでも8回2/3・1失点・10奪三振・与四球2と、エースに相応しいピッチングを披露した山本は、味方に讃えられながらマウンドを降りた。

勝利ムードすら漂うドジャースだったが、山本の後に送り出したトライネンがオリオールズ・2番ジャクソンにツーベースヒットを許す。

続く3番ヘンダーソンにはカウント有利に持ち込みながらも、引っ掛けたスライダーがデッドボールとなってツーアウト1・2塁。同点のランナーを出してしまう。

ホームであるオリオール・パークは逆転の芽に大盛り上がり、4連敗中のドジャースベンチには重い空気も流れ始める中、4番マウントキャッスルとの対戦でトライネンは制球が定まらず。

暴投で進塁を許すと、そのままフォアボールも与えてツーアウト満塁。一打逆転のピンチを招いてしまう。

ブルペンでは前日サヨナラ弾を浴びたスコットが準備をする中、トライネンは5番カウセルにも押し出しのフォアボールを与えて1失点。結局アウトを奪うことができずに降板することになった。

そしてトライネンに変わり、一打逆転の大ピンチの状況でマウンドに上がったスコット。

ここを抑えて汚名返上と行きたいところだったが、6番リベラにストレートを弾き返されると、逆転のランナーが帰ってオリオールズが逆転に成功。ドジャースはまさかのサヨナラ負けを喫した。

9回ツーアウト、あと1人でノーヒットノーランというところからの展開で、まさに天国から地獄のドジャースは泥沼の5連敗。

当然山本は白星すら掴めず、この日は緊急登板気味であったとはいえ2戦連続のサヨナラ負けに、リリーフ陣の不安定さがより浮き彫りとなる試合になってしまった。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



山本由伸 「明確にこれだという感覚が出ている」と好投に手応え 12勝目ならずも7回1失点無四球10奪三振

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

