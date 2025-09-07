◇ア・リーグ エンゼルス 4―17 アスレチックス（2025年9月6日 ロサンゼルス）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が6日（日本時間7日）、本拠アスレチックス戦に先発し、2回6安打4四死球1三振7失点で11敗目（6勝）を喫した。2回降板、7失点ともに今季自己ワーストで、シーズン11敗はマリナーズ時代の19年に並ぶ自己ワースト。試合も相手打線に21安打を許して4―17と大敗し、チームは3連敗となった。

菊池は初回、先頭打者のランゲリアーズをスライダーで空振り三振。野茂英雄（1918）、ダルビッシュ有（2055）、前田健太（1055）に次いで日本人4人目となるメジャー通算1000奪三振を達成した。だが、祝福ムードは2死後に暗転。連続四球と左前打で満塁のピンチを迎えると、6番・ソダーストロムの飛球は左翼手ウォードが目測を誤り、頭上を超す走者一掃の3点二塁打となった。

2回にも2死からランゲリアーズに左翼線へ二塁打を打たれ、2番・ルーカーのつまった当たりは右翼線へポトリと落ちる不運な適時二塁打に。さらに四球を与えた2死一、二塁から、4番・トーマスに93.4マイル（約150.3キロ）の直球を完璧に捉えられ、左中間への特大3ラン。この回4失点で、3回からマウンドを譲った。

菊池は8月9日（同10日）のタイガース戦で今季6勝目を挙げて以降、5試合連続で勝ち星なし。6月末時点で2.79だった防御率は4.18まで悪化した。