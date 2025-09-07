得点とアシストでスロベニアの総得点のうち半分以上を占めるルカ・ドンチッチ

ロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチ率いるスロベニア代表チームは、「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズで3勝2敗（得失点差＋17）を残し、グループDの3位で決勝トーナメント進出を決めた。

そのチームで、26歳のスーパースターは大会トップの平均32.4得点3.2スティールに加えて、9位タイの8.0リバウンド、2位の8.4アシストをマーク。スロベニアはここまで大会2位の平均93.8得点を奪っているのだが、ドンチッチのアシストから平均19.0得点を残している。

そのため、ドンチッチは自身の得点とチームメートの得点を演出するアシストで1試合平均51.4得点に絡んでいる。これはチーム総得点の54.8パーセントを占めることとなる。

現在、ユーロバスケットは準々決勝進出をかけたラウンド16が展開されていて、スロベニアは日本時間7日の24:30からイタリア代表（4勝1敗／グループC2位）と激突する。ドンチッチに加え、大会平均10.4得点に4.2リバウンド1.2アシストを残すエド・ムリッチ、同10.0得点に2.2アシストを記録するクレメン・プレペリッチらのサポートも、ベスト8入りには欠かせない要素になりそうだ。

【動画】イスラエル戦で37得点をたたき出したドンチッチのハイライト！





