¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û½©»³²«¿§¡¢¥²¥¹¥È¤ËCLAN QUEEN¤ò¾·¤¤¤¿¶Â±ã¡ª¡È½©»³²«¿§presents¡ØBUG SESSION vol.2¡Ù¡ÉÊÄËë
½©»³²«¿§¤¬¥²¥¹¥È¤ËCLAN QUEEN¤ò·Þ¤¨¤¿¡È½©»³²«¿§presents¡ØBUG SESSION vol.2¡Ù¡É¤ò9·î5Æü¤ËÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢£CLAN QUEEN¤¬½©»³²«¿§¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¡Ö±î¾å¤¬¤ê¥·¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥×¡×¤Î¥«¥Ðー
2024Ç¯4·îÅìÌ¾ºåzepp¤Ç¤Î½é³«ºÅ¤«¤é2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØBUG SESSION¡Ù¡£½é²ó¤ÏÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¦PEOPLE 1¡¢¤½¤·¤Æ½©»³²«¿§¥½¥íÊÔÀ®¤È¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ë»ö= ¡È¥¢ー¥È¥í¥Ã¥¯ ¡É¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¿·À¤Âå¥æ¥Ë¥Ã¥ÈCLAN QUEEN¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
SE¤ÈâÁ¤¤¾ÈÌÀ¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤ò·Ð¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿CLAN QUEEN¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØVeiL¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖLoud Land¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖµáÀ¤¼ç¡×¡Ö¥µー¥Á¥é¥¤¥È¡×¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈAOi¤¬¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤ÏËÍ¤¬Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¿¶Ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½©»³²«¿§¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¡Ö±î¾å¤¬¤ê¥·¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥×¡×¤Î¥«¥Ðー¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¢£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½©»³²«¿§¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¶¯Îõ¤Ê¥®¥¿ー¤¬¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÀèÆ³¤µ¤»¤ë¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¥«¥¤¥Éー¡×
¤½¤ó¤ÊCLAN QUEEN¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¥¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ìÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤¬°ÅÅ¾¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤ÊSE¤È¶¦¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿½©»³²«¿§¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞBUG SESSION¤Î°Ù¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ð¥Ë¥é¡¦¥Û¥Ã¥È¥±ー¥¡×¤Ç¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¡ÖCaffeine¡×¤È¹¶¤á¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç´ÑµÒ¤â»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡ÖCLAN QUEEN¤È¸½¾ì¤¬Èï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤Ç¥Äー¥Þ¥ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ç¤¤ì¤ÐBUG SESSION¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡£³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤«¤éº£Æü1Æü¤è¤í¤·¤¯¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Í¥¤¥ë¥¤¥º¥Ç¥Ã¥É feat. 100²óÓÒÅÇ¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡£½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¼«¤é¤Î³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤òµá¤á¤Æ½ý¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤â·ã¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖINSOMNIA¡×¤Ø¤Ê¤À¤ì¹þ¤à¡£ÂçÃÀ¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¥°¥ëー¥ô¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¥àー¥Ö¡×¡¢¤½¤·¤Æ¶Ê´Ö¤ËCLAN QUEEN¡Ö¶ØÃÇ¤Î¿¹¡×¤Î¥«¥Ðー¤ò¶´¤ó¤À¡ÖµÜ¤Î¶¶¥¢¥ó¥Àー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½©»³²«¿§¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¶¯Îõ¤Ê¥®¥¿ー¤¬¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÀèÆ³¤µ¤»¤ë¡Ö¤ä¤µ¤°¤ì¥«¥¤¥Éー¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±î¾å¤¬¤ê¥·¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥×¡×¤È¡ÖWannabe¡×¤òÈäÏª¡£ÅöÆü¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö±î¾å¤¬¤ê¥·¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCLAN QUEEN¤¬¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢ËÜ²ÈÂç¸µ¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¡×¤È½©»³²«¿§¤é¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¸½¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Á´¹ñ9¤«½ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò½ä¤ë½©»³²«¿§¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢ー¡Ø½©»³²«¿§ LIVE HOUSE TOUR ¡Öµ´ÁÕËÜÇ½¡×¡Ù¤òÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö½©»³²«¿§ NON-REM WALK TOUR¡×¤«¤éÌó10¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢½©»³²«¿§¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Õ¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë¿·¶Ê¡ÖQuest¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01.¥Û¥Ã¥È¥Ð¥Ë¥é¡¦¥Û¥Ã¥È¥±ー¥
02.¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£
03.Caffeine
04.¥Í¥¤¥ë¥¤¥º¥Ç¥Ã¥É feat. 100²óÓÒÅÇ
05.INSOMNIA
06.¥½¥Ë¥Ã¥¯¥àー¥Ö
07.µÜ¤Î¶¶¥¢¥ó¥Àー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
08.¤ä¤µ¤°¤ì¥«¥¤¥Éー
09.±î¾å¤¬¤ê¥·¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥×
10.Wannabe
¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡§PHOTO BY Ryotaro Kawashima
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
½©»³²«¿§ LIVE HOUSE TOUR¡Øµ´ÁÕËÜÇ½¡Ù
10/05¡ÊÆü¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôEIGHT HALL
10/11¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa
10/13¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë»¥ËÚPENNY LANE 24
10/25¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾MONSTER
11/02¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
11/03¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬DRUM LOGOS
11/24¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ûー¥ë
11/30¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦GORILLA HALL OSAKA
12/13¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
