SPYAIR、単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』開催記念！2024年ライブ音源をデジタルリリース

SPYAIRが、2025年9月27日（土）・28日（日）に山梨県・河口湖ステラシアターで開催される単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』を記念して、昨年9月に東京・日比谷野外大音楽堂にて行われた『Just Like This 2024』のライブ音源全20曲がデジタルリリースされた。

■10年間夏の恒例行事として作り上げてきた『JUST LIKE THIS』初の2DAYS開催

2015年に富士の麓でスタートした『JUST LIKE THIS』は、この10年間夏の恒例行事としてファンとともに作り上げてきた、SPYAIRにとって大切なイベント。

初の2DAYS開催となる今回は1日目はこれまでの “JUST LIKE THIS”をテーマに、2日目はSPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでイベントの10年を彩る。また9月7日10時より各プレイガイドでチケット一般発売が開始されている。結成20年・デビュー15年を迎えたSPYAIRに注目していきたい。

■リリース情報

2025.09.07 ON SALE

Digital Live Album『Just Like This 2024』

■ライブ情報

『JUST LIKE THIS 2025』

09/27（土）山梨・河口湖ステラシアター

09/28（日）山梨・河口湖ステラシアター

