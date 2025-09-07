◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィック・ネーションズカップ（PNC）1次リーグB組 日本 47―21 米国（2025年9月6日 米カリフォルニア州サクラメント）

世界ランキング13位の日本は、同18位の米国に47―21で勝ち、1次リーグB組2戦2勝、総勝ち点10の1位で準決勝進出を決めた。準決勝ではA組2位のトンガと対戦する。

先発フル出場したWTB石田吉平（横浜）は、「後半はスプリントなどで自分の色を出せた。前半は受け身になって、ボールも全然もらっていない。高いパフォーマンスを一貫して出さないといけないと思った」と、後半30分にトライを挙げながらも反省が口を突いた。

実は前半終了後のハーフタイムに、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチから別室に呼ばれ、「何だ、このパフォーマンスは。やる気がないなら帰れ！」（石田談）と喝を入れられたという。実際にボールタッチの回数は少なく、同33分にはFL下川甲嗣（東京SG）のトライの起点となる突破を見せたが、自身はトライを狙わずパスをつなぐ弱気の判断。一連のプレーが指揮官の怒りを買った模様だが、後半は信頼を取り戻すプレーを見せた。

準決勝の相手はフィジカルにプレーしてくる世界ランキング17位のトンガに決定。まずは準優勝に終わった昨年に続いて決勝に駒を進めるためにも、「バックスとしてはコミュニケーションミスなど簡単なミスが多かった。1回のチャンスでものにしないと、ここからは勝てない」と気を引き締め直した。