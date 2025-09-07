◇国際親善試合 日本0―0メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表（FIFAランク17位）は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表（同13位）との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。

対メキシコの通算対戦成績は日本の1勝4敗。日本は2000年2月のカールスバーグ杯、05年6月のコンフェデ杯、13年6月コンフェデ杯、20年11月の親善試合と4連敗中。今回は1996年5月29日のキリンカップ以来29年ぶりの勝利を目指した。

その強豪相手に前半から互角以上の戦いを演じたが、最後までゴールが遠く一刺しが足りなかった。MF南野拓実（30＝モナコ）は試合を振り返り、「こういう試合を勝って終えることができれば、僕たちには自信になったし、それをできるチャンスはあった中で、決めきれなかったが凄く悔しい」と言葉にした。

自身も後半8分に、久保のクロスに右足を合わせたが、シュートは枠を捉えきれず。南野は「最低限枠を捉えないといけないシチュエーションだったと思いますし、そこは自分自身次に向けた課題だと思います」と唇をかんだ。

ただし、前半から守備で主導権を握り、「僕たちがやりたいことのできた手応えとかは前半から感じたし、攻撃の部分でいいカタチの連係もいくつか出せたところはあった。だからこそ、最後ゴールを奪えるように今後に向けて質を高めていきたい」と手応えも口にした。

次戦の中2日で迎えるアメリカ代表との一戦に向け「アメリカもいい対戦相手ですし、W杯を意識した中でぼくたちにとっては非常に重要な試合になると思う」と気持ちを切り替えた。