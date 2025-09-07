結婚願望を持つたんぽぽ・川村エミコ（45）が婚活に挑戦。婚活アドバイザーのスパルタ指導を受けてパーティーに臨んだが衝撃の結末を迎え、MEGUMIらが「もったいない！」と惜しんだ。

【映像】婚活コーデで大変身した川村のビフォーアフター&衝撃の結末

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはみちょぱこと池田美優。

今回はたんぽぽ・川村エミコ（45）の婚活に密着。川村は辛口指導が話題の婚活アドバイザー・植草美幸さんのカウンセリングを受け、普段よりやや露出したファッションやフェミニンなヘアメイクなど、全身を婚活モードにチェンジし婚活パーティーに参加した。

ところが、着慣れない服装のせいか本調子が出せず、緊張してトークが弾まない川村。48歳の「魚屋です」という男性、47歳の「自営業」「ゴルフが趣味」といった男性を前に、「えー」「あーすごい」と相槌で精一杯になり、自分から話しかけられないまま時間が過ぎていった。川村は「普段着ない洋服を着てたから落ち着かなかった」と反省した。

今回のパーティーで7人の男性と出会った川村。しかし、一組もマッチングしないという結果に…。川村は「難しかったですねー」とポツリ。

川村を選んだ男性は一人いたものの、川村自身がマッチングシートに誰も記入していなかった。実はこれが40代婚活の難しさ。年齢を考えて慎重になってしまい、自分の選択に自信が持てない傾向があるのだそう。MEGUMIやみちょぱは「勢いだよ、とりあえず！」「もったいないー！」「考えすぎちゃうんだね、大人の恋愛は」と惜しんだ。