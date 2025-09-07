韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて第2回生存者発表式が行われ、ハン・ヘリジュンとパク・ドンギュの友情が涙を誘った。

【映像】イケメン練習生が嗚咽する瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「悩みがある時、辛い時は一緒に……」

第2回生存者発表式では、48人中上位24人が次のステージへ進出できる。24位の候補として名前が呼ばれたのは、ハン・ヘリジュン（21歳）、パク・ドンギュ（20歳）、ファンジョーイー（19歳）の3人だ。

まず脱落する26位として最初に名前が呼ばれたのは、ヘリジュン。ボーイズグループ・DKBのメンバーで、類い稀なダンスの実力を生かし、「レベル争奪ポジションバトル」では頼もしくチームを牽引した。ヘリジュンは脱落を受け入れたように微笑み、バトルを一緒に乗り越えた「like JENNIE」チームのメンバーへ「チームのおかげで、とてもカッコよくて素敵なステージを作ることができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。『like JENNIE』チーム、愛してます！」とメッセージを伝えた。

そして24位で名前を呼ばれたのは、「レベル争奪ポジションバトル」にて、セクシーなステージと振付創作の才能で魅了したドンギュ。実はドンギュとヘリジュンはルームメイトとして、たくさんの時を一緒に過ごした仲だ。宿舎では「自分には飛び抜けている点がない」と落ち込むドンギュをヘリジュンが「イケメンだし、ラップも歌もうまいじゃない」と鼓舞するなど、互いを励ましあってきた。

ヘリジュンは残留を決めたドンギュに笑顔で近づき、祝福のハグをする。ドンギュはスピーチで、涙を堪えながら「この方とルームメイトとして、悩みがある時、辛い時は一緒に……」と話し始めるも、残酷な運命に言葉を詰まらせてしまう。その後涙を堪えながら、「ステージを準備している時、辛い時、常に寄り添って、自信を与えて励ましてくれて、本当に感謝しています」と、ヘリジュンへの思いを語った。

最後もドンギュとヘリジュンはハグをし、「頑張ります」「萎縮するなよ」と別れを惜しんだ。

【第2回生存者発表式 ランキング】

1：イ・サンウォン

2：ジョウアンシン

3：イ・リオ

4：ホー・シンロン

5：キム・ジュンソ

6：チョン・サンヒョン

7：キム・ゴンウ

8：ユ・カンミン

9：マサト

10：チェ・リブ

11：キム・ジュンミン

12：チョン・イジョン

13：パク・ジュンイル

14：チャン・ハヌム

15：スン・ホンユー

16：カン・ウジン

17：リー・ツーハオ

18：チェン・カイウェン

19：ジャンジアハオ

20：ナ・ユンソ

21：スィ・チンウィ

22：ユメキ

23：フー・ハンウェン

24：パク・ドンギュ

（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）