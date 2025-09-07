º´Æ£·ò¡¢TENBLANK¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼åµ¤!? »ÖÂº½ß¡Ö¤Ê¤¼¤«¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×
º´Æ£·ò¤¬¼ç±é¤È¶¦Æ±¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù(ÇÛ¿®Ãæ)¤Ç¡¢·àÃæ¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK(¥Æ¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯)¡×¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£¡¢µÜºêÍ¥¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×(TGC)¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£½Ð±é¸å¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
º¸¤«¤é»ÖÂº½ß¡¢µÜºêÍ¥¡¢º´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ
ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Îº´Æ£¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎTGC½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«ËÍ¤¬¾®³Ø¹»¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¿·ÅÔ¿´±Ø¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ß¡¢4¿Í¤Ç¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤ÆÊâ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»ÖÂº°Ê³°¤Î3¿Í¤Ï¡¢µÞî±¡¢3ÆüÁ°¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÜºê¤Ï¡ÖºòÆü¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê1¡¢2»þ´Ö¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤Æ¡¢ÉñÂæÂµ¤Ç¤â4¿Í¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤È¤³¤í¤Ï¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¥á´é¤ÇÊâ¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÏºÇ½é¡¢¸å¤í¤Ç2¿Í¤¬Êâ¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬¤Ö¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¤µ¤Ã¤¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Í¥¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÀµÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£µÜºê¤¬¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ(¾Ð)¡£»ä¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¥á´é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ä»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Ä®ÅÄ¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤´é¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
»ÖÂº¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤À¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÜºê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
TENBLANK¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬10·î11Æü¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µÜºê¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿TENBLANK¤Ë¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Ä®ÅÄ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢»ÖÂº¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤ËÍè¤ëÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤â¡¢»ÖÂº¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£º´Æ£¤¬¡ÖÇ³¤¨¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¤È¾¯¤·¶Ã¤¯¤È¡¢»ÖÂº¤Ï¡Öº´Æ£·ò¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¶¯µ¤¤ËËÍ¤é¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Í(¶ì¾Ð)¡£¼«Ê¬¤Î²Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢Ä®ÅÄ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼åµ¤¤À¤«¤é¿´ÇÛ¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤¬¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é²Î¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Á¥ë¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»ÖÂº¤¬¤¹¤µ¤«¤º¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£º´Æ£¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡ÖTENBLANK¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Îº´Æ£¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎTGC½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³Î¤«ËÍ¤¬¾®³Ø¹»¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¿·ÅÔ¿´±Ø¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ß¡¢4¿Í¤Ç¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤ÆÊâ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»ÖÂº°Ê³°¤Î3¿Í¤Ï¡¢µÞî±¡¢3ÆüÁ°¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÜºê¤Ï¡ÖºòÆü¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê1¡¢2»þ´Ö¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤Æ¡¢ÉñÂæÂµ¤Ç¤â4¿Í¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤È¤³¤í¤Ï¾Ð¤ï¤Ê¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¥á´é¤ÇÊâ¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤é¤ÏºÇ½é¡¢¸å¤í¤Ç2¿Í¤¬Êâ¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬¤Ö¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î±ÇÁü¤ò¤µ¤Ã¤¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Í¥¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¿¿ÀµÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£µÜºê¤¬¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ(¾Ð)¡£»ä¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¥á´é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ä»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Ä®ÅÄ¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤´é¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
»ÖÂº¤â¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÆ²¡¹¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤À¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÜºê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
TENBLANK¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬10·î11Æü¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µÜºê¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿TENBLANK¤Ë¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Ä®ÅÄ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢»ÖÂº¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤ËÍè¤ëÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤â¡¢»ÖÂº¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£º´Æ£¤¬¡ÖÇ³¤¨¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¤È¾¯¤·¶Ã¤¯¤È¡¢»ÖÂº¤Ï¡Öº´Æ£·ò¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¶¯µ¤¤ËËÍ¤é¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¥é¥¤¥Ö¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Í(¶ì¾Ð)¡£¼«Ê¬¤Î²Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢Ä®ÅÄ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼åµ¤¤À¤«¤é¿´ÇÛ¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤¬¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤«¤é²Î¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¹¥Á¥ë¤Î¶Ê¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»ÖÂº¤¬¤¹¤µ¤«¤º¡Ö¥À¥á¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£º´Æ£¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡ÖTENBLANK¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£