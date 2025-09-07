SPYAIRが、昨年9月に東京・日比谷野外大音楽堂にて行われた＜Just Like This 2024＞のライブ音源全20曲をデジタルリリースした。

これは、今月末に9月27日（土）・28日（日）に山梨県・河口湖ステラシアターで開催される単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞を記念してリリースされたもの。

2015年に富士の麓でスタートした＜JUST LIKE THIS＞は、この10年間夏の恒例行事としてファンとともに作り上げてきた、SPYAIRにとって大切なイベントとなっている。

初の2DAYS開催となる今回は1日目はこれまでの “JUST LIKE THIS”をテーマに、2日目はSPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでイベントの10年を彩る。チケットは本日9/7(日)より各プレイガイドで一般発売がスタート。

Digital Live Album『Just Like This 2024』

2025年9月7日配信スタート

https://spyair.lnk.to/WVV9fI

＜JUST LIKE THIS 2025＞

日時：

2025年9月27日（土）

2025年9月28日（日）

開場16:00／開演17:00（19:30終演予定）

会場：山梨県・河口湖ステラシアター

料金：指定席9,000円（税込）※3歳以上チケット必要

チケット：9月7日(日)10時より一般発売スタート

https://spyair.lnk.to/JLT_2025

お問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

※雨天決行・荒天中止／公演途中で中止の場合、払戻は致しませんのでご了承下さい。 ▼『JUST LIKE THIS 2025』SPECIAL SITE

https://www.spyair.net/justlikethis2025/

