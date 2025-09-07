SPYAIR、＜JUST LIKE THIS 2025＞開催記念で2024年公演のライブ音源を配信リリース
SPYAIRが、昨年9月に東京・日比谷野外大音楽堂にて行われた＜Just Like This 2024＞のライブ音源全20曲をデジタルリリースした。
これは、今月末に9月27日（土）・28日（日）に山梨県・河口湖ステラシアターで開催される単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞を記念してリリースされたもの。
2015年に富士の麓でスタートした＜JUST LIKE THIS＞は、この10年間夏の恒例行事としてファンとともに作り上げてきた、SPYAIRにとって大切なイベントとなっている。
初の2DAYS開催となる今回は1日目はこれまでの “JUST LIKE THIS”をテーマに、2日目はSPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマに2日間異なるセットリストでイベントの10年を彩る。チケットは本日9/7(日)より各プレイガイドで一般発売がスタート。
Digital Live Album『Just Like This 2024』
2025年9月7日配信スタート
https://spyair.lnk.to/WVV9fI
＜JUST LIKE THIS 2025＞
日時：
2025年9月27日（土）
2025年9月28日（日）
開場16:00／開演17:00（19:30終演予定）
会場：山梨県・河口湖ステラシアター
料金：指定席9,000円（税込）※3歳以上チケット必要
チケット：9月7日(日)10時より一般発売スタート
https://spyair.lnk.to/JLT_2025
お問い合わせ:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
※雨天決行・荒天中止／公演途中で中止の場合、払戻は致しませんのでご了承下さい。
▼『JUST LIKE THIS 2025』SPECIAL SITE
https://www.spyair.net/justlikethis2025/
