◇国際親善試合 メキシコ代表０―０日本代表（６日・米カリフォルニア州オークランド）

【オークランド（米カリフォルニア州）６日＝金川誉】日本代表が、約２年ぶりとなるアジア勢以外との対戦となったメキシコ代表との試合を０―０で引き分けた。

左シャドー（攻撃的ＭＦの一角）で先発したＭＦ南野は、０―０の後半８分に右サイドからのＭＦ久保のクロスを、右足でダイレクトでボレーシュートを放ったが、ボールはバーを大きく越えてしまった。試合後のフラッシュインタビューに応じた南野は「最低限枠を捉えないといけないシチュエーションだったと思うし、そこは自分自身、次に向けての課題かなと思います」と悔しさをにじませた。

南野の決定機以外も、立ち上がりからチャンスを作りながら生かせずにスコアレスドローに終わり「こういう試合を勝って終えることが出来れば、僕たちにとってはもっと自信になったし、それを出来るチャンスがあった中で決めきれなかったのが、すごく悔しいです」と振り返った。

それでも、ＦＩＦＡランクで上回る相手に対して主導権を握る場面も多く、一定の成果は手にした試合。「僕たちがやりたいことを出来た手応えとかは前半からすごく感じましたし、攻撃でいい形での連係というのもいくつか出せた。だからこそ、それを最後、ゴールを奪えるように今後に向けて質を高めていけたら」と強調。１０日の米国戦へ「いい対戦相手ですし、Ｗ杯を意識した中で僕たちにとって非常に重要な試合になる」と気を引き締めた。