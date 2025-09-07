お笑いトリオ「安田大サーカス」クロちゃんが７日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ１０９で行われた、ＤＭＭ ＴＶオリジナル バラエティー「大脱出３」配信を記念したイベントに出席した。

過酷な環境から脱出を試みるという人気バラエティーだが、クロちゃんは「（人気なのは）ありがたいけど、もうやめてくれません？」。シーズン１で山奥、２は孤島、３では壁に埋められ「無理ゲーですよ。これまで土だったけど、（壁は）ほぼ動かなかったもん。『クロちゃん、何もしてないじゃないか』ってコメントあるけど、たった１人で戦ってるから、本当に地獄」と裏側を明かし、「４は絶対いらん」と言い切った。

この日は番組のプロモーションのため、渋谷を練り歩く計画だったが「やだよ、しんどい。底辺ユーチューバーとかが（動画）回すでしょ。絶対無理。やだ、やだ、やだ」と拒否。代わりのクロちゃんに似せた”クローンちゃん”を９６人作る案にも「僕１人で十分」と否定的だったが、結局、了承。しかし実際に登場した有志の姿を見て「似ている人いる？全然違うじゃん？どこが？誰一人とて似てない」とクレームばかり。しかし徐々に乗り気になったのか「バリカン持ってきてくれたらやりますよ。あとヒゲ書きますよ」と冗談を交えながら、クロちゃんに寄せるためのカツラ、口ひげをプレゼントしていた。