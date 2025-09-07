◆バレーボール女子 世界選手権（７日、タイ・バンコク）

３位決定戦で、４大会ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同２位のブラジルと対戦。日本の得点源・和田由紀子（ＮＥＣ川崎）は「（敗戦で）自信をなくすのではなく、気持ちを切り替えて、全員でメダルを目指して頑張っていきたい」と意気込んでいる。日本時間午後５時半に開始予定となっている。

２０１０年大会の銅メダル以来の表彰台を目標に掲げる日本は、１次リーグを３戦全勝突破し、決勝トーナメント初戦でタイにストレート勝ち。準々決勝では、前回女王・セルビアを破って勝ち上がってきたオランダに対し、フルセットの死闘の末に競り勝って４強入りした。

６日の準決勝では、２３年のＷ杯女王・トルコと対戦。ミドルブロッカー島村春世の攻撃、和田、石川真佑主将のフェイントを織り交ぜたスパイクなどで勢いよく第１セットを先取した。しかし、長身１９４センチ、相手エースのバルガスの力強いサーブ、豪快なスパイクに押され、両チーム最多２８得点を許した。セットカウント１―２の第４セットは２４―２１と先にセットポイントを握りながら、逆転で奪われ、銀メダルを獲得した１９７８年以来、４７年ぶりの決勝進出はならなかった。

２００８年北京、１２年ロンドン五輪の金メダルで、昨夏のパリ五輪銅メダルのブラジルとは通算４６勝９７敗。昨年のネーションズリーグ（ＮＬ）準決勝ではフルセットで勝っているが、昨夏のパリ五輪、今年６〜７月のＮＬと直近では３連敗を喫している難敵だ。ブラジルは６日の世界ランク１位のイタリアとの準決勝では、「ガビ」の愛称で人気の相手エース、ガブリエラ・ギマラエスがチーム最多２９得点を挙げたが、フルセットの末に惜敗。日本は“バレー王国”の壁を乗り越え、１５年ぶりの表彰台を狙う。