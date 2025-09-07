WTTコンテンダー・アルマトイ

卓球のWTTコンテンダー・アルマトイは6日、カザフスタンのアルマイトで女子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング12位の橋本帆乃香（デンソー）が同20位の何卓佳（中国）に3-1（11-9、7-11、11-3、11-9）で勝利した。今大会では中国勢から3勝をマーク。快進撃を続けるカットマンに、中国メディアが脚光を当てた。

27歳の橋本は、1回戦で世界ランキング44位の縦歌曼（中国）に3-1（11-8、12-10、9-11、11-9）で勝利。さらに準々決勝で同95位の徐奕（中国）、続く準決勝では同20位の何卓佳（中国）をそれぞれ3-1で下し、決勝へ進出。先月のWTTヨーロッパスマッシュでも同5位の王芸迪を破るなど、中国勢相手に強さを発揮している。

中国メディア「SOHU」は「日本のカットの達人」と称し、今大会で中国勢から3勝を奪ったカットマンの出来に脚光。「橋本帆乃香はこれで最近の中国選手とのシングルスの対戦で16勝目をあげた」とし、「現在、中国卓球にとって重要なライバルである」「最近になって、橋本帆乃香は非常に大きな進歩を見せ、中国選手は厳しい試練に直面している」と、警戒心を露わにした。

女子シングルス決勝は7日に行われ、世界ランキング43位の覃予萱（中国）と戦う。



