左利きさんの“あるある”を解消！スマートなスケジュール管理が叶う「左ききの手帳2026」が全5色で登場
左利きさんにうれしい道具を提案する「左ききの道具店」から、2026年版の手帳がお目見え。
最新の「左ききの手帳2026」は、ユーザーの声を反映してより使いやすくアップデートされた、全5色で展開されています。
断面に金箔が圧着された、華やかな『特装版』も数量限定で登場しているので、ぜひ店舗や公式オンラインストアでチェックしてみてくださいね。
左利きさん必見！2026年版「左ききの手帳」が登場
「左ききの手帳」は、2019年の発売以来、左手での書きやすさや使いやすさを追求してきた、「左ききの道具店」のオリジナル製品。
最新版となる「左ききの手帳2026」（税込3300円）は、2026年1月〜2027年3月までの、15カ月分のスケジュールを記載できるようになっています。
B6サイズの手帳は右開きスタイルのため、左手の親指でお目当てのページを見つけやすいのが魅力。
日付は右上に配置されていて、文字を書くときに手で隠れにくいなど、左手での書きやすさへの工夫があちこちに施されています。
手帳カラーは、好みに合わせて選べる5色展開
2026年版の手帳は、5つのカラーバリエーションから選べます。
『ネイビー』は、表紙の金の箔押しが目立つ、既存ユーザーのリピート率が高いカラーリング。
柔らかな印象がお好みなら、優しいトーンの『アイボリー』をセレクトしてみてはいかがでしょうか？
持つだけで気分が上がりそうな『ピーコックブルー』は、2023年にオンライン限定で販売され人気を集めたカラー。
やや深みのあるラベンダーカラーの『スミレ』も見逃せません。
手にするたび元気が貰えそうな、ビタミンカラーの『マンゴー』も素敵ですよね。
断面がきらりと輝く数量限定の『特装版』も必見
ページ端を金箔で彩った、「左ききの手帳2026 特装版」（税込3850円）もマストチェック！
特装版も、カバーカラーは通常版と同じ5色から選べますよ。
こちらは数量限定アイテムのため、早めのゲットがおすすめ。
また、公式オンラインショップ、または岐阜県にある実店舗「ときどきストア」で「左ききの手帳2026」を購入すると、指抜き部分が左利き仕様になった「オリジナルミニクリアファイル」が1冊につき1枚貰えます。
こちらも無くなり次第終了となるのでお見逃しなく！
左利きの方でもストレスフリーに使える、最新手帳をぜひ手に入れてみてください。
「左ききの手帳2026」詳細ページ
https://hidari-kiki.jp/
参照元：株式会社ランチ プレスリリース
