2022〜23年放送の『仮面ライダーギーツ』への出演に続き、新シリーズ『仮面ライダーゼッツ』にもレギュラー出演中の小貫莉奈（おぬき・りな）ちゃんが、9月8日（月）発売『週刊プレイボーイ38・39合併号』のグラビアに登場。今回はイメージをちょっと変えて、しっとりと。

■今年5月には国歌独唱も

――新シリーズ『仮面ライダーゼッツ』の南雲なすか役を務める小貫莉奈ちゃんが週プレのグラビアに約1年ぶりに登場！ 今回はしっとりとした温泉グラビアでした。

小貫 すてきな古民家風の旅館で浴衣を着ました。浴衣は記憶にないくらい着ていないのですごく新鮮でしたし、うれしかったですね。

――プライベートで行く夏祭りとかでも着ていない？

小貫 小さい頃は甚平みたいなのを着てお祭りに行った覚えがあるんですが、こういう浴衣はほとんどないと思います。

――撮影で温泉に入ったことは？

小貫 それも初めての経験でした。プライベートではよく行っているんですが。行きつけのスーパー銭湯があって、お風呂に入って岩盤浴に入って、休憩所で漫画を読んで......だいたい半日くらいそこで過ごしています。妹と行ったり、ひとりで行ったり、とてもリラックスできるんですよ。

――莉奈ちゃんはビジュアルのイメージとは違い、けっこうガチなオタク女子。そこではどんな漫画を読んでいるんですか？

小貫 最近は『夏目友人帳』かな。何度読んでも面白くて、ついつい手を伸ばしちゃいますね。ちなみに『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章 猗窩座再来』も2回見ました！

――撮影の感想に話を戻しますが、今回はどうでした？

小貫 18歳のとき週プレさんでグラビアデビューしてから、これまでに4回撮影してもらっていますが、今回が一番緊張しなかったです。スタッフさんとも仲良くさせていただいていますし、グラビアの現場の雰囲気にも慣れてきたのが大きいのかなと思っています。

――埼玉県の川越の街でも撮影しました。

小貫 小江戸の街並みを散策したり、アイスを食べたり、ちょっとした旅行気分が味わえて楽しかったですね。家族でもよく旅行に行くんですよ。お母さんと妹の3人で女子旅することも多くて。お店の予約とかは全部妹がやってくれているので、私は口を出すだけですが（笑）。

――『仮面ライダーゼッツ』ではどんな役柄なんですか？

小貫 警視庁公安部怪事課所属で、警部補という役柄です。

――2022〜23年に放送された『仮面ライダーギーツ』に出演して以来シリーズ登場は2度目。現場の雰囲気は違いますか？

小貫 『仮面ライダー』シリーズにもう一度出たくて、アクションのレッスンを頑張ったり、地道に努力をしてきたんです。今回それが実ってうれしかったですね。

雰囲気に関しては、キャストが違うのでもちろん違う面はあるのですが、今回もみんな仲良くわいわいと撮影しています。プライベートでもバーベキューに行ったり、プリクラを撮ったり、撮影以外でも楽しんでいます。

――別のお仕事の話になりますが、今年5月には富士スピードウェイ開催のスーパー耐久シリーズで国歌独唱しているんですね。

小貫 そうなんですよ！ 縁あって国歌独唱することになって。ひとりでカラオケ店に行って、ずっと国歌を歌い続けて練習して臨みました！

――女のコがひとりで国歌を歌い続けているって、かなり不思議な光景ですよね（笑）。

小貫 音が漏れていたとしたら、みんなビックリしていたと思います（笑）。本番当日はめちゃめちゃ緊張しました。ただ、目の前にレーシングカーがズラリと並んでいて、お客さんの顔が見えなかったので、思ったよりは落ち着いて歌うことができました。

――今後やってみたい撮影は？

小貫 海が好きなので、白い砂浜、真っ青な海、っていうのは憧れますね。海外ロケの経験がないので、一度はやってみたいです。写真集を出すのが夢なので、そこを目標にこれからも頑張っていきたいです！

スタイリング／八杉直美 ヘア＆メイク／鈴木海希子

●小貫莉奈（おぬき・りな）

2001年5月29日生まれ 茨城県出身

身長170cm B80 W59 H87

趣味・特技＝アニメ＆マンガ鑑賞、バスケットボール

○「超十代オーディション2017」グランプリ受賞。「東京ユナイテッドバスケットボールクラブ（TUBC）」アンバサダー。2022〜23年放送の『仮面ライダーギーツ』（テレビ朝日）の我那覇冴（がなは・さえ）／仮面ライダーロポ役。新シリーズ『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系、毎週日曜9：00〜）では、南雲なすか役を演じている。

公式X【@rina_onuki0529】

公式Instagram【@rina_onuki0529】



取材・文／高篠友一 撮影／前 康輔