¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦µÜÉô¤Î¤¾¤ß¤¬½é¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¡ÖÌòÊÁ¤Ç¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¡¦´Åº¬¹¬²Ì¤ò¹¥±é¤·¤¿µÜÉô¤Î¤¾¤ß¤¬9·î8Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤38-39¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¤â¤È¤â¤È¹õÈ±¤Ç¡¢À¶Á¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤À¤¬¡¢¥¬¥ô¤Ç¤Ï¶âÈ±¡õ¥®¥ã¥ë¤ËÊÑ¿È¡ª¡¡Èà½÷¤¬¸ì¤ë¡¢¶Ã¤¤Î¶âÈ±¸ú²Ì¤È¤Ï¡©
¢£À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤éµÓ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡©
¡½¡½º£²ó¡¢½é¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
µÜÉô¡¡½µ¥×¥ì¤È¤¤¤¨¤Ð¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¸µµ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤É½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ä°áÁõ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
µÜÉô¡¡É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄ¤¤¿åÃå¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¤´¤¯½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤¾¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬µ¬³Ê³°¤Ç¡£
µÜÉô¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤«¤éµÓ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤Ç¸«¤¿¤é¡¢Æ¬¤¬2½µÊ¬¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢µÓ¤¬2½µÊ¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤â½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¤»Ò¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡¡µÓ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ª¿¬¤â¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©
µÜÉô¡¡¤Ï¤¤¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃ¤Ë¤ª¿¬¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÃ¤¨¤¿À®²Ì¤ò¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¥í¥±ÃÏ¤Î½©ÅÄ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
µÜÉô¡¡½©ÅÄ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö½©ÅÄ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¡©¡¡¤É¤³¤Ç»£¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ð¤ä»³¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤ÈÅÔÆâ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈóÆü¾ï¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë½©ÅÄ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
µÜÉô¡¡¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÆé¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌ£Á¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï°ðÄí¤¦¤É¤ó¡£¤Ä¤æ¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÍ¤òÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å¤«¤é¤¹¤´¤¯¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÏDVD¤Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
µÜÉô¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î»£±Æ¡¢1Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
µÜÉô¡¡Ìò¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¶âÈ±¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ìÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÔ°Â¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤âÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö´Åº¬¹¬²Ì¡Ê¤¢¤Þ¤Í¡¦¤µ¤Á¤«¡Ë¡×¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡©
µÜÉô¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤ÏÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢¹Í¤¨¤ë¤ÈÄ«¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£4»þÈ¾¤«¤é¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢»ÏÈ¯¤¬¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÌò¤òº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤â¡¢»£±Æ¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤¿¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡¢»äÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¶¦±é¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
µÜÉô¡¡ÆÃ¤Ë¥¬¥ô¤Î4¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤·¤Ç¡£»£±Æ¸å¤â¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë·×²è¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿¿·õ¤Ë±éµ»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ï¤¤¤ï¤¤¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶âÈ±¤â¤À¤¤¤Ö¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
µÜÉô¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤éµÕ¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬¤¹¤´¤¯Çö¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éþ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¡£¥é¥Õ¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¸ÅÃå¤âÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤ÏÍ§Ã£¤È¤«¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶âÈ±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£
µÜÉô¡¡º£¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤¥·¥ã¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥Ó¥Ó¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤È¤«¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È±Ñ¸ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤È¤«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿ÍÀ¸¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
µÜÉô¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±Ç²è¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡£º£¤ÏÉþ¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¡¢ºî¤êÊý¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÜÉô¡¡º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï½©ÅÄ¤Ç¤Î1Çñ2Æü¤Î¥í¥±¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î»ä¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ã¥ë¤È¤Ï°ã¤¦ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»ä¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿Takeo Dec.
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»ÔÅè¤¢¤«¤Í
»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¤Í¤º¤Í¤³¡¡¤«¤¯¤Î¤À¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¢£µÜÉô¤Î¤¾¤ß¡ÊNozomi MIYABE¡Ë
2003Ç¯5·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹167Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áAB·¿
¡û¡Ö2019¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤··ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2024¡Á25Ç¯¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË21:00¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¸ø¼°TikTok¡Únozomimiyabe¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@nozomimiyabe¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú¡÷sachika_nozomi¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ ·§Ã«´Ó