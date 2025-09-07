JCBプレミアムカード新規入会限定で、Apple製品購入金額10%キャッシュバックキャンペーン
ジェーシービーは9月1日から、JCBプラチナまたはJCBゴールドに新規入会した利用者を対象として、Apple製品購入時の利用金額の10%をキャッシュバックするキャンペーンを実施する。期間は2026年1月12日まで。
Apple製品購入時の利用金額の10%をキャッシュバックするキャンペーン
キャンペーンはエントリー不要だが、特典を受けるには「対象カードの申込み」「Apple StoreでのApple製品購入」「Apple製品に対象カードを設定し、Apple PayまたはApp Storeでの合計1万円以上の利用」という3つのステップが必要となる。
必要な3ステップ
キャッシュバック上限は、JCBプラチナが2万円、JCBゴールドが1万円。利用期間は入会時期により異なり、9〜10月入会者は2026年1月15日まで、11〜1月入会者は2026年3月15日までとなる。特典進呈は2026年3月(9〜10月入会)、または5月(11〜1月入会)の予定。
対象となるのはジェーシービーが発行する「JCBプラチナ」「JCBゴールド」で、提携カードや法人カードは対象外。
