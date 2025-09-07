¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¤¬¹Í°Æ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥àÈ¯Çä¡Ö¿Æ¤¬´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×ÁêÊýÆá¿Ü¹¸¹Ô¤Ë¤ÏÎ¥º§¿ä¾©¡©
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ã¡Ö¤¢¡×¤Î¤«¤ë¤¿¡ä¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
ÃæÀ¾ÌÐ¼ù¡Ê47¡Ë¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¤ªÂê¤¬Á´¤Æ¡Ö¤¢¡×¤À¤±¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡£ÆÉ¤ß¼ê¤¬À¼¤äÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¥«¡¼¥É¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤¿»¥¤ÈÆ±¤¸»¥¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤â¤È¤â¤È¡Ö¿ÆÂ²¤Ç¤ä¤í¤¦¤Èºî¤Ã¤¿¤«¤ë¤¿¡×¤Ç¡¢º£²ó¤Î¾¦ÉÊ²½¤ËÃæÀ¾¤Ï¡Ö¿Æ¤¬´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¾²¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÁêÊý¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢ÃæÀ¾¤È¤¤¤È¤³Æ±»Î¤Î¿ÆÀÌ´Ø·¸¤À¤¬¡Ö¤¦¤Á¤ÎºÊ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥ÈúðÅÄÍ£¡Ë¤¬ÃæÀ¾²È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÃæÀ¾¤Ï¡ÖÃæÀ¾¤Î°ìÂ²¤ÏÆá¿Ü¤¯¤ó¤ËÎ¥º§¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¥²¡¼¥à¤ÎÇä¾åÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÀ¾¤Ï¡Ö50²»¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¤¢¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Â²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¡×¤È¡ÈÌîË¾¡É¤ò¸ì¤ê¡¢Æá¿Ü¤â¡Ö¼¡¤Ï¡Ø¤¤¡Ù¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êPR¤·¤¿¡£