ÆÍÁ³¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë½ÂÃ«ÁûÁ³¡Ö¤¤¤¯¤·¤ó¤è¡ª¡×96¿Í¤Î¡È¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡É¤¬½ÂÃ«¤ØÊü½Ð¤Ø
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«109¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖDMMTV¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÂçÃ¦½Ð3¡ÙÇÛ¿®µÇ°¡ªµ¶¼Ô¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡È¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÉÂçÎÌÈ¯À¸¡ª¡È»Ä½ë¤«¤é¤Î¡ØÂçÃ¦½Ð¡Ù¤À¤·¤ó¤è¡Á¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¡¢½ÂÃ«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂçÃ¦½Ð¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö1ÅÙÌÜ¡¢ÅìËÌ¤Î»³±ü¤ÇÅÚ¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¡¢³¤¤ÇËä¤á¤é¤ì¡¢º£ÅÙ¤ÏÊÉ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉÔËþ¤¬Â³½Ð¡£²á¹ó¤Ê»£±Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÃÏ¹ö¡¢ÌµÍý¥²¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¬»à¤ÎÉ½¾ð¤ÇÁÊ¤¨¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÂÃ«¤ò5»þ´Ö¤âÎý¤êÊâ¤¯²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÄìÊÕYouTuber¤â¤¤¤ë¤··ù¤À¡ª¡¡¤¢¤¤¤Ä¤éÄË¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÃÇ¸ÇµñÈÝ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¤«¤±¤Æ96¿Í¤Î¡Ö¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¸á¸å1»þ¤«¤é5»þ´ÖÎý¤êÊâ¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿6¿Í¤Î¡Ö¥¯¥í¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤óÄ¾¡¹¤Ë¥«¥Ä¥é¤È¸ý¤Ò¤²¤ò¤Ä¤±¤ëÂ£Äè¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜ¤Î±ü¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¿å±Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤ä¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆÇÀå¤òÏ¢È¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÂÃ«¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤¤¤¯¤·¤ó¤è¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÂçÃ¦½Ð3¡¢3ºîÉÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï1¿Í¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢°ã¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÃ¦½Ð4¤ÏÀäÂÐÌµÍý¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£