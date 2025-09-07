¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×½Ð±éÊÛ¸î»Î¤¬À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤ÎÎÌ·º²òÀâ¡Ö¹´¶Ø·º£¶·î¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤¬£·ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±¶É·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆüÌëÊüÁ÷¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤ÇÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î»ö·ï¤ÎÆâÍÆ¡¢¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¡½¡½¡×¤Ç¼ç±é¤¹¤ëÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤¬Æ±¶É·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×£¶ÆüÊüÁ÷¤Ç¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÏ¹¬É×ÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÏµîÇ¯²þÀµ¤µ¤ì¡¢½ê»ý¤Ï¡ÊË¡Äê·º¤¬¡Ë¾¯¤·½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÎÌ·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½éÈÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎã¤À¤È¡¢¹´¶Ø·º£¶·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯¡¢¼Â·º¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£