T-BOLAN上野博文、ステージ4の肺がん公表 ラストツアー全曲演奏を目標に「一日一日を大切に過ごしています」【全文】
【モデルプレス＝2025/09/07】ロックバンド・T-BOLANの上野博文が肺がんを患っていることがわかった。9月6日、所属事務所を通じ公表した。
【写真】肺がん公表した上野博文、5月に見せた元気な姿
事務所は上野について「7月初旬上野は体の不調を感じ、かかりつけの医師の診察を受け、検査の結果 肺がんのステージ4、身体の数ヶ所に転移が認められていると診断されました」と報告。「診断後すぐに、更なる精密検査、転移部分への放射線治療等を経て、現在は肺がんに対する投薬治療に臨んでおり、経過は良好です」と現状を説明した。
また「10年前、上野はくも膜下出血で倒れ、重度の障害が残るであろうことが予想されましたが『ライブをやりたい！』という強い意志とリハビリ、皆様のご厚意により、『奇跡の男』としての復活を遂げることができました」と明かした上で「今回も9月からの全国ツアー『T-BOLAN LAST TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』 のステージに立ち、皆様の前で演奏することを目標とし、日々の治療に励んでおります」と伝え「どういった形での出演になるのかは、本人と主治医、メンバー、チームで話し合いながら検討してまいります」とした。
上野は「現在は治療を受けながらも、食欲もあって元気に過ごしています。これからも前を向きながら、9月から始まるラストツアーのステージに立つことを目標に、一日一日を大切に過ごしています」といい「10年前、奇跡的にまたステージに戻ってこられたように、今回も必ず乗り越えて、皆さんと音楽でつながれる日々を、大切にしていきたいと思っています」とコメントを寄せた。
T-BOLANは、9月13日よりスタートする全国47都道府県ライブツアー「T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章SING THE BEST HIT JOURNEY 47」をもって、ライブ活動を終了する。（modelpress編集部）
平素よりT-BOLANへの温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
この度、メンバーのベース上野博文に関するご報告をさせていただきます。
7月初旬上野は体の不調を感じ、かかりつけの医師の診察を受け、検査の結果 肺がんのステージ4、身体の数ヶ所に転移が認められていると診断されました。
診断後すぐに、更なる精密検査、転移部分への放射線治療等を経て、現在は肺がんに対する投薬治療に臨んでおり、経過は良好です（上野はがんとうまく付き合いながら、ステージに立つこと、そして全曲演奏することを目標にしております）。
10年前、上野はくも膜下出血で倒れ、重度の障害が残るであろうことが予想されましたが「ライブをやりたい！」という強い意志とリハビリ、皆様のご厚意により、『奇跡の男』としての復活を遂げることができました。
今回も9月からの全国ツアー「T-BOLAN LAST TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47」 のステージに立ち、皆様の前で演奏することを目標とし、日々の治療に励んでおります。
どういった形での出演になるのかは、本人と主治医、メンバー、チームで話し合いながら検討してまいります。
改めまして、コンサートを心待ちにしているファンの皆様、関係者の方々には多大なるご心配、ご迷惑おかけいたしますことをメンバー・スタッフ一同、心よりお詫び申し上げます。
少し時間はかかるかもしれませんが、今は温かく見守っていただきますようお願い申し上げます。
T-BOLAN
この度は体調のことでご心配をおかけして、本当に申し訳ありません。
そして、いつもT-BOLANを支えてくれてありがとうございます。
現在は治療を受けながらも、食欲もあって元気に過ごしています。
これからも前を向きながら、9月から始まるラストツアーのステージに立つことを目標に、一日一日を大切に過ごしています。
10年前、奇跡的にまたステージに戻ってこられたように、今回も必ず乗り越えて、皆さんと音楽でつながれる日々を、大切にしていきたいと思っています。
皆さんの応援や想いが、僕の心を支えてくれる大きな力です。
「がんばります！」
T-BOLAN上野博文
