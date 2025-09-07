明日8日にかけて前線が北日本や東日本から西日本の日本海側まで南下するでしょう。東北の日本海側や北陸では非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

今日7日から明日8日 前線が北日本から西日本を南下

今日7日、前線を伴う低気圧が、日本海北部を東北東へ進んでいます。低気圧が宗谷海峡付近を通ってオホーツク海に進み、明日8日にかけて低気圧から延びる前線が北日本や東日本から西日本の日本海側まで南下するでしょう。





13時現在、北海道には所々に雨雲がかかり、東北にはまとまった雨雲がかかっています。1時間に北海道厚沢部町鶉では27.0ミリ、せたな町では20.0ミリと土砂降りの雨となりました。

東北や北陸で非常に激しい雨の恐れ

北海道は今日7日の昼過ぎまで所々で雨が降りますが、次第に天気が回復に向かう見込みです。東北と北陸では、明日8日にかけて活発な雨雲がかかるでしょう。雷を伴った非常に激しい雨が降って、大雨となる所がありそうです。特に新潟県や石川県では今日7日夜のはじめ頃から明日8日明け方にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。また、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。中国地方でも明日8日は激しい雨の降る所があるでしょう。



明日8日正午までに予想される24時間降水量は多い所で

東北地方 120ミリ

北陸地方 150ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。



土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。

土砂災害の前触れは

大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。