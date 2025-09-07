◇国際親善試合 日本0―0メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表(同13位)との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。主将のMF遠藤は「内容は一定の評価ができるかなと思います」と手応えを口にした。

対メキシコの通算対戦成績は日本の1勝4敗。日本は2000年2月のカールスバーグ杯、05年6月のコンフェデ杯、13年6月コンフェデ杯、20年11月の親善試合と4連敗中。今回は1996年5月29日のキリンカップ以来29年ぶりの勝利を目指した。また、FIFAランクで格上の相手との対戦は、23年9月のドイツ戦以来2年ぶりだった。

日本は前半11分、三笘が高い位置でボールを奪い、ショートカウンターを展開。最後は久保が枠内シュートを放つも、これはGKの攻守に阻まれた。

同15分には最終ラインからのロングボールに堂安が反応。ゴール前に飛び込みGKを翻弄（ほんろう）するかのように浮き球で枠を狙ったものの、カバーに入ったDFに阻まれた。

後半は、開始直後の3分に久保がゴール前に飛び込むも、またしてもGKが立ち塞がった。同8分には華麗なパスワークで攻め込み、久保の右クロスに南野が合わせたが、シュートは惜しくも枠の上に外れた。

守備では同22分、メキシコのセットプレーからピンチを招いたが、GK鈴木が好反応を見せ得点を許さなかった。前戦からの連動したプレスもはまり、相手に決定的なシーンを多くは作らせなかった。

遠藤は「90分通して前から、自分たちからアクションを起こしてプレッシャーをかけ続けたいというところでやっていたので、前半はかなり良かったと思います」と守備面の手応えを口にした。

そして「最後のところで決め切れれば理想的なゲーム展開だったと思いますけど、相手もインテンシティー高くやってきた中で負けずにしっかり押し込んだ展開だったりとか、最後チャンスをつくるシーンがあったので評価したいなと思います」と

総括していた。