歌手の和田アキ子が７日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。不信任案が可決された学歴詐称疑惑の渦中にある伊東市の田久保真紀市長について言及した。

番組では、１日に伊東市議会が全会一致で田久保市長の不信任決議を可決し、また百条委員会への出頭拒否、“卒業証書”の提出拒否、証言の拒否、虚偽の証言の４つの事案で刑事告発したことを伝えた。また伊東市在住の高校生の「伊東市民がバカにされている」「自分たちの問題だけで市政を停滞させているのが一番の問題」などといった不満の声も伝えた。

和田は「とにもかくにも早く市政を動かさないと。伊東市を良くするために立候補されて当選したわけですから。自分のことでこんなに時間がかかるっていうのは本当に、さっきの高校生も言ってましたけど、不安ですよね。バカにされることもあるみたいなんで…」とうんざりとした表情を見せた。

続けて「今、ネットでちょこっと見たら。私が見たときは若者の間で『たくぼってる』って言葉がはやってて…」と紹介。「うそを突き通す、『たくぼってる』。若い奴は何でも考えるんだなって、すごいなと思ったけど」と揶揄する言葉だと説明していた。