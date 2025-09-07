◇国際親善試合 日本0―0メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表(同13位)との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。

森保監督は試合を振り返り「局面のデュエルに勝てていたところはあったしチャンスも作れていたが、決めきるところでシュートの本数をもっと増やさないといけないというところが出た」と総括した。

対メキシコの通算対戦成績は日本の1勝4敗。日本は2000年2月のカールスバーグ杯、05年6月のコンフェデ杯、13年6月コンフェデ杯、20年11月の親善試合と4連敗中。今回は1996年5月29日のキリンカップ以来29年ぶりの勝利を目指した。

日本は前半から好機を作りだし、前半11分には三笘が高い位置でボールを奪い、ショートカウンターを展開。最後は久保が枠内シュートを放つも、これはGKの攻守に阻まれた。

同15分には最終ラインからのロングボールに堂安が反応。ゴール前に飛び込みGKを翻弄（ほんろう）するかのように浮き球で枠を狙ったものの、カバーに入ったDFに阻まれた。

後半は、開始直後の3分に久保がゴール前に飛び込むも、またしてもGKが立ち塞がった。同8分には華麗なパスワークで攻め込み、久保の右クロスに南野が合わせたが、シュートは惜しくも枠の上に外れた。森保は前田、伊東ら攻撃のカードを次々と切ったものの、最後まで1点が遠かった。

守備では同22分、メキシコのセットプレーからピンチを招いたが、GK鈴木が好反応を見せ得点を許さなかった。

FIFAランクで格上の相手と対戦するのは23年9月のドイツ戦以来2年ぶりだった。指揮官は「ほんのちょっとのシュートチャンスも逃さないというところをやっていきたい。米国戦に向けてもいい準備をしてアグレッシブにチャンレンジしたい」と中2日で迎える米国戦を見据えていた。