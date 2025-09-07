俳優の本田望結さんが、自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 本田望結 】 夏との別れを惜しむ 「さらばだ！夏！」 路地裏散策ショットを公開

本田さんは「さらばだ！夏！」というメッセージとともに、夏の思い出を感じさせる写真を投稿しました。







写真には、色とりどりの浮き輪や水遊び用のおもちゃが並ぶ店先で笑顔を見せる本田さんの姿が写っています。背景には、イカや魚の形をしたカラフルな浮き輪が吊るされています。黄色のプライスタグも見え、賑やかな夏らしい雰囲気が伝わってきます。





また別のショットでは、大きな黄色のひよこやペンギン、スワンの形をしたバルーンが空に向かって吊るされた店先で、黒い服を着た本田さんが商品に手を伸ばす様子が映されています。







投稿にはさらに、黒いトップスとデニムのカーゴパンツを着用した本田さんが路地を歩く姿も。スクーターや木々が見える細い路地を軽く微笑みながら進む様子など夏の町の散策を楽しんだ様子がうかがえます。







この投稿に、「笑顔も表情も髪型も服もメイクも似合っててめちゃかわいいね」「夏終わるね〜。雨降ると結構涼しく成ってきた。 やっとエアコン出費地獄から解放される」「今年はホントしんどい夏でしたな」などの声が寄せられています。



