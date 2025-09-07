「オリックス−日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）

オリックスの山下舜平大投手が今季初先発のマウンドに上がり、初回を３者連続三振で立ち上がった。直球がすべて１５５キロをオーバーした。

初球に１５５キロを投じた山下。力感のない投球フォームからキレのあるボールを繰り出した。先頭の五十幡を２球で追い込むと、大きく縦割れするカーブで空振り三振。続く清宮幸には最速となる１５７キロを投げ込み、３球で追い込むと、高めの１５６キロで空振り三振に斬った。

ＣＳ放送「Ｊ ＳＰＯＲＴＳ」で解説を務めた田尾安志氏も「久々にすごいものを見せてもらってます」とポツリ。郡司にも１５７キロを連発し、カーブで追い込む。そして高めの１５７キロで空振り三振に仕留めた。

二回も先頭のレイエスを直球で押し込み、低めのスプリットで４者連続三振。続く万波はフルカウントから高めのストレートで二飛に打ち取った。２死から石井を四球で歩かせると、松本剛への１５５キロが逆球となりバッテリエラーで得点圏に走者を背負った。

ここでスタンドからは大きな拍手がわき起こった。四球で歩かせる形となり、厚沢投手コーチがマウンドへ。田宮には追い込みながらも左前にはじき返され先制点を失った。

山下は３月７日、巨人とのオープン戦で腰に違和感を覚えて離脱。実戦復帰は７月までずれ込んだ中、ファームで段階を踏み、約１年ぶりに１軍のマウンドに戻ってきた。