「国際親善試合、日本代表０−０メキシコ代表」（６日、オークランド）

ＦＩＦＡランク１７位の日本が同１３位で２６年北中米Ｗ杯の開催国の１つであるメキシコと対戦し、スコアレスドローに終わった。試合後、森保監督は「局面、局面のデュエルで優位にたててましたけど。チャンス作れてましたけど、決めきるところで、もっとシュートの本数を増やさないといけない。最後、ほんのちょっとのシュートチャンスを逃さないことを高めていきたい。強度の高い戦いできて、いい強化試合ができた。米国戦でもアグレッシブに戦っていけるようにしたい」と語った。

元日本代表監督のアギーレ監督が率いる中米の雄を相手に、完全アウェーの状況だったが、日本は前半から遠藤のミドルシュートや、ペナルティーエリア手前からの久保の右足シュートなど果敢に攻め立て主導権を握った。前半３５分過ぎからはメキシコの時間帯となったが、しっかりと守りきると、前半は０−０で終えた。

後半７分に、堂安→久保とつないで右サイドからのクロスに、南野がボレーで合わせたが、ゴールを捉えきれず、南野が頭を抱える場面も。同舞える分にはセットプレーからピンチを招いたが、ＧＫ鈴木の好セーブで窮地を脱した。

試合終了間際には、完全に抜け出した上田がＣＢモンテスに後ろから倒される場面があり、当初はイエローカードだったが、ＶＡＲの結果、レッドカードで退場となった。

互いに好機は作ったが、ともにゴールを奪うことはできなかった。