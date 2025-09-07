TIFFANY & CO.新作♡「バード オン ア ロック」コレクションの魅力

ティファニーが発表した新作「バード オン ア ロック バイ ティファニー」コレクションは、愛や希望、自由を象徴するバードモチーフを再解釈した特別なジュエリーです。ジャン・シュランバージェのアイコニックなデザインを受け継ぎながら、プラチナやゴールド、ダイヤモンドが織りなす躍動感あふれる新作は、ハイジュエリーとファインジュエリーで展開。自然の美とクラフツマンシップが融合したラグジュアリーなコレクションは、身にまとう人の新たな物語を彩ります。

ハイジュエリーが奏でる圧巻の存在感

本コレクションには2つの特別なハイジュエリーが登場します。

ひとつは1968年に紹介された「レガシー ジェムストーン」タンザナイトを主役にしたネックレス、ブレスレット、イヤリング。鮮やかなブルーが華やかさを引き立てます。

もうひとつはターコイズを讃えるアイテム。

カボションカットのターコイズが連なるネックレスに、ゴールドとダイヤモンドの羽根がアクセントを添え、ペンダント、ブローチ、リングまで幅広く展開。シュランバージェへのオマージュを込めた独創的なピースです。

ファインジュエリーで羽ばたく自由な輝き

ファインジュエリーの「バード オン ア ロック バイ ティファニー」では、オリジナルのブローチの芸術性を昇華。

翼を抽象的に表現したデザインは、まるで宙に浮かぶようなダイヤモンドセッティングが印象的です。

重ね着けが楽しめるリングや、ドロップからスタッズへと自在に変化するコンバーチブルピアスなど、多彩なアイテムが揃います。

洗練と遊び心が共存するクリエイションは、日常から特別な瞬間まで幅広く寄り添ってくれます♪

愛と希望を宿すジュエリーたち

ティファニーの新コレクションは、誰かとの絆や新たな旅立ちを象徴する愛を中心に据えています。

バードが羽ばたく姿は、限界を超え自由を解き放つ希望のシンボル。身につけることで、持つ人の心までも軽やかに高めてくれるようなジュエリーです♡

9月2日より一部店舗で展開されるこのコレクションは、未来へと羽ばたくすべての人に寄り添います。

TIFFANY & CO.が贈る永遠のインスピレーション

「バード オン ア ロック バイ ティファニー」コレクションは、ジャン・シュランバージェの芸術性とナタリー・ヴェルデイユの先見性が融合した特別なライン。

タンザナイトやターコイズをあしらったハイジュエリー、そして翼のフォルムを抽象的に表現したファインジュエリーが揃います。

愛と希望を象徴するこのコレクションは、ラグジュアリーを超えて人生の大切な瞬間に寄り添う存在。あなたも新しい物語をジュエリーと共に紡いでみませんか？