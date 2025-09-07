定年したら趣味三昧、のんびりしよう――。多くの会社員が、そんな“ご褒美”のような老後を夢見て、日々の仕事に耐えています。しかし、彼らを待っているのは、悠々自適の生活などではないようです。本記事では、竹本和広氏の著書『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）より、同氏が体験した「仕事がないこと」の本当の恐怖をみていきましょう。

通信会社勤続29年、懲戒処分に…54歳で迎えた転機

50代の人のなかには、もしかしたら「いまさらがんばるなんて無理……」と考えている人がいるかもしれませんね。次のような経験がありませんか？

「週末には楽しい予定があるので、平日の仕事はなんとかがんばる」といった感覚です。私の場合、1週間より長い時間軸ではありますが、人生の青写真を描き、人生のゴール地点を決めたことで、5年間は我慢と考えられるようになりました。一生懸命がんばることは敬遠される時代ですが、「人の支援をする仕事をする」ために、がんばらざるを得ませんでした。楽しい未来を想像して、なんとかがんばれています。

しかし、この4年間は苦しい時間の連続でした。仕事探しも、大人の学びも、何回挫折しかけたかわかりません。会社員時代に学んでこなかった代償は大きかったです……。

自分と向き合い、転機から一歩踏み出そうとしているあなたはいかがでしょうか。「資格を取得してみようかな？「ITスクールに通ってみようかな？」と検討しているかもしれませんね。自分と向き合う時間を過ごし、「人生ここぞ！」

という心の声がそうさせているのかもしれません。私が自分強化期間にしたのも、「人生ここぞ！」の感覚です。「いまがんばらなくてどうする！」との心の声です。

あなたにも、若いころのがんばりがあるからいまがあると思い当たることはありませんか？

私は会社員時代、20代・30代をガムシャラに働いた経験があるからこそ、40代以降を過ごせたと思っています。自宅に着くのが連日0時をすぎるまで仕事をしたり、お客さま向けの提案書を完成させるために会社の床に段ボールを敷いて寝泊りしたり、ガムシャラに働きました。私たちが若いころは、がんばるとか努力するとか以前に、このようなことはあたりまえの時代でしたよね？

60歳から第2の人生にしようと決めた私は、将来人生を振り返ったときに「50代のがんばりがあるからいまがある」

といえるようにしたいと思っています。

「人生ここぞ！」のサインは案外、重要ではないでしょうか。そこでの意思決定の積み重ねが、人の出会いを呼び、よい出来事にめぐり合い、人生をつくっていくと感じているからです。60代は未知のためわかりませんが、50代はまだ気力・体力ともにがんばれると実感しています。ライフプランを立てて一緒にがんばっていきましょう！

「生涯現役で働く」と決めたワケ

あなたは何歳まで働きたいと考えていますか？ ライフプランを考えるうえで、非常に悩ましい問題かもしれません。厚生労働省年金局の「老後の生活設計と年金に関する世論調査」（2024年3月13日）によると、「何歳まで仕事をしたいか？」という質問に対し、約4割が66歳以上と回答しています。

総務省「労働力調査」（2022年）では、我々先輩世代である65歳以上になると、7割が非正規雇用で働いているのが実態です。

私は「生涯現役で働く」と決めています。しかし会社員のときからそう思っていたわけではありません。退職後約1年間の無職経験が考え方を大きく変えました。遠回りの人生ですが、無職の経験は現在の私にとって大きな出来事でした。

《無職を経験するまえの私》

●会社員のときは「働かなければならない」マインドだった

●定年後は「好きなゴルフでもしてのんびり暮らしたい」と、将来の自分を深く考えず漠然と生きていた

●55歳で退職したときは「住宅ローンがあるため75歳まで働く必要がある」と、年齢で線を引いていた

無職がどれだけツラいか…予定より早めに「定年後」をリアル体験

あとさきを考えずに会社を退職した私は、2021年4月1日から約1年間、無職のまま過ごしてしまいました。定年後に何もしないことは無職になることを意味します。あなたがライフプランを考えるうえで、無職の現実も参考にしていただければと思い、私のリアルな体験をお伝えします。

《無職生活の毎日》

●毎朝、起きても行くところがない

●やるべき仕事もない、電話もメールもない

●用事といえば月2回ハローワークに行くくらい

●自分はヒマだけど、まわりは忙しいので遊び相手もいない

●散歩中、会社員時代に見たことのない団塊世代の先輩たちの姿を見て考えさせられた

●突然、涙が出てきた夜もあった

34年間の会社勤めを終えた当初の私は、自由を満喫してストレスのない生活を楽しんでいました。しかし、次第に空虚感に襲われるようになります。山梨県富士吉田市へ行き、孤独な時間を過ごしたり、ボランティア活動へ参加したり、自分探しの旅を続けましたが、仕事探しを後回しにしたことで厳しい現実に直面しました。退職後3か月目ごろから「ストレスがないことがストレス」だと感じはじめたのです。

「社会からの孤立感」は強烈でした。図書館やスーパーで時間をもて余す高齢者の姿を見て将来の不安を覚え、ハローワークではコロナ禍のため、自らの状況にうしろめたさを感じ、家族との関係も変化。メンタルは徐々に低下していきました。仕事がない、やることがない、つらい日々を過ごし、1日の長さを実感するなかで、社会とのつながりの重要性を再認識したのです。

「定年後はのんびり暮らしたい」という考えが幻想だったと思い知らされました。

予定より早めに「毎日が日曜日」を経験したことで、私の価値観は大きく変わりました。会社員時代、不平不満をこぼしていましたが、現在は仕事があるだけでありがたいと思います。かつて嫌だった通勤さえも、行くところがあって帰る家があるのは幸せなことだと思えるようになりました。

仕事がなくなることの本当の恐ろしさ

無職期間中のメンタルには本当に苦しみました。老後いちばんのリスクはメンタル、という記事を読んだことがあります。残念なことに、中高年の引きこもりや定年後鬱も社会問題化しています。中高年の引きこもりは推計60万人を超えるようです。在宅でできる複業も数多くあることを知った現在、複業が社会復帰のキッカケにならないものかと考えさせられます……。

無職期間中、さらにメンタルが沈む出来事がありました。後輩から以前懇意にしていたお客さまのセミナーへ誘われて足を運んだとき、セミナーに登壇しているお客さまの姿がまぶしく見え、無職の自分が声をかけられませんでした。学生時代の友人に誘われて飲みに行ったときは、友人から「きょうは俺がおごるわ」といわれ、「おごられる間柄でもないのに、対等な関係でなくなってしまった……」と気持ちが沈んだこともありました。

無職期間のメンタル維持は、本当につらい経験でした。もう二度と経験したくありません。人生の青写真のなかで「75歳まで」と年齢で線を引くことをあらためて、「生涯現役で働く」と思い描いたのはこのような体験からです。

竹本 和広

セカンドキャリアコーチ

株式会社ライフシフトラボ 複業トレーナー

※本記事は『自分らしく生きる定年後の仕事 50代の働き方は「複業」で変わる！』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。