¡¡NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»ÒÌò¤¬¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Ç·ãÊÑ¤Î¶âÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ£²¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×(Lemino)¤Ç¤ÎÊÑ¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò¤Î±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê(10)¡£¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤ËÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç³°¹ñ¿Í¤Î¤ª¾îÍÍÉ÷¤ÎÌ¼¤ò±é¤¸¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ëÃæÂ¼³¤¿Í(µ±¸µÌò)¡¢¹äÎÏºÌ²ê(ÍÛÈþÌò)¤È¤È¤â¤ËÊÑÁõ¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¡¢¡ÖÂæËÜ¤Ç¤ÏÊÑÁõ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤È¤¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÃæÂ¼³¤¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¡µ±¸µ¤Ï¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¡ÍÛÈþ¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª¤¿¤¬¤¤¤Ë¤½¤¦¸Æ¤Ó¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¡ª¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¸Å·»È¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ì¤½¤¦¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Çº£ÅÄÈþºù±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡ÖÄ«ÅÄ¤Î¤Ö¡×¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¹¥±é¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ½ªÈ×¤ÇµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡ÖÃæÎ¤²ÂÊÝ¡×Ìò¤Ç¤âºÆ½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£