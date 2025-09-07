àÆ©¤±Æ©¤±á¥É¥ì¥¹¤ÇÈ©¸«¤»¡Ä32ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤è¡Á¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¡×
¥»¥¯¥·¡¼¹õ¥É¥ì¥¹¤«¤éÈþÈ©¤¬¤Á¤é¤ê
¡¡32ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÁÇÈ©¤¬¤Î¤¾¤¯à¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤òÇÁ¤«¤»ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡£
¡¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ý°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¡¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¿ôËç¸ø³«¡£¥¢¥Ã¥×¤·¤¿È±¤Ç¹õ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ëàÂç¿Íá¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬»÷¹ç¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤è¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£