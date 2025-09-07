◇国際親善試合 日本0―0メキシコ（2025年9月6日 米カリフォルニア州オークランド）

サッカー日本代表(FIFAランク17位)は6日（日本時間7日）、米カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表(同13位)との親善試合に臨み、0―0で引き分けた。

日本はFIFAランクで格上の相手に堂々とした戦いを披露したが、1点が遠かった。試合終了を告げるホイッスルが鳴ると、スコアレスドローが不満だった観客からブーイングが飛んでいた。

試合直後のインタビューでMF三笘薫（28）は「決め切れれば楽な展開になった。決定力がなかった」と淡々と試合を振り返った。続けて「後半はチャンスも少なかったのでもう少し増やしたい。守備は前から行くところで奪えたが、決め切らないと意味がない。次に修正したい」と米国戦への課題を口にした。

森保監督が課題として口にしたシュート数。三笘は「裏抜けとか良かったが、シュートを打ちきるところやクロスも少ないので人数を掛けるところなども修正したい」と前を向いた。

▼森保一監督 局面のデュエルに勝てていたところはあったしチャンスもつくれていたが。決めきるところでシュートの本数をもっと増やさないといけないというところが出た。ほんのちょっとのシュートチャンスも逃さないというところをやっていきたい。強度が高い戦いができて、いい強化試合ができた。米国戦に向けてもいい準備をしてアグレッシブにチャンレンジしたい。