平安調の装束に冠、宮中伝統の料理――。

６日に行われた秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）の成年式は、古式にのっとって進められた。悠仁さまは、天皇、皇后両陛下に見守られるなか、父の秋篠宮さま以来４０年ぶりとなる儀式に臨み、成年皇族としての一歩を踏み出された。（坂場香織、古賀章太郎）

成年式の中心儀式「加冠の儀」は６日午前１０時から、皇居・宮殿「春秋の間」で、両陛下や秋篠宮ご夫妻ら約４０人が出席されて厳かに執り行われた。成年式は元服が起源で、史料では、奈良時代から実施されている。

悠仁さまは、未成年の装束「闕腋袍（けってきのほう）」に身を包んで臨まれた。成年となった証しの冠を着用される際、幼少期から仕えた職員が冠を固定する和紙のひも「掛緒（かけお）」の両端を和ばさみで切り、広間に「パチン」と大きな音が響いた。

装束に詳しい「霞会館記念学習院ミュージアム」（東京都豊島区）の田中潤研究員によると、江戸時代まで、未成年の皇族は元服を迎えると、まげを結うため、頭の両側で髪を束ねるひもを切ったという。田中研究員は「男性の髪形が自由になった明治期以降も、名残で掛緒を切る音が成年式の象徴として伝わっている」と説明する。闕腋袍の裾は長さ約６メートルで、古くは、裾の長さが身分の高さを示したという。新たな冠を着けた悠仁さまは、裾を床にはわせながら両陛下の前へ進み、冠を賜ったことへの謝意を伝えられた。

加冠の儀を終え、成年の装束「縫腋袍（ほうえきのほう）」に着替えた悠仁さまは午前１１時過ぎ、宮殿から約１キロ離れた宮中三殿に「儀装馬車４号」で向かわれた。この馬車は大正期に製造され、秋篠宮さまも成年式で使われた。宮中三殿では、皇室の祖先や神々に報告するため、殿上で初めて拝礼された。

一連の儀式を終えた悠仁さまは午後３時２０分頃、乗用車で皇居・宮殿を後にされた。車が二重橋にさしかかると、近くに集まった約２５０人から「万歳！」と祝福の声が上がった。

横浜市の会社員（５５）は「成年皇族の務めは大変と思うが、つつがなく過ごされることを祈っている」と話した。

夜には秋篠宮ご夫妻の主催で私的な祝宴が開かれ、祖父母の上皇ご夫妻も悠仁さまを祝われた。

秋篠宮ご夫妻「節目迎え 深い感慨」

秋篠宮ご夫妻が、悠仁さまの成年式を終えて公表された感想の全文は次の通り。

◇

本日、長男悠仁の成年式が滞りなく行われました。悠仁が小さかった頃のことを思い出しながら、成年の皇族の一人として公的な務めを果たす節目を迎えるときがきたことに深い感慨を覚えます。

これまでの成長を支え、また心を寄せてくださった多くの方々の気持ちに深く感謝の意を表します。そして、悠仁が一つひとつの事柄を大切に思い、務めを果たしていくことを願っております。

伝統料理 儀式彩る

朝見の儀では、天皇、皇后両陛下と悠仁さまの前に、６種類の伝統料理が「御台盤（おだいばん）」と呼ばれるテーブルに並べられた。献立は塩ウニと魚のすり身を合わせて蒸した「雲丹（うに）篠蒲鉾（しのかまぼこ）」や「塩引干鰤（しおびきほしぶり）」、タイの切り身が入った吸い物「鯛鰭（たいひれ）」などで、悠仁さまは両陛下にならって箸を立て、食べたことを表された。

これに先立ち、天皇陛下が杯に注がれた「九年酒」に口を近づけ、続いて悠仁さまも別の杯で同様の所作をされた。九年酒は黒豆と日本酒、みりんの煮汁で、アルコール分は１％未満で酒ではないという。

触れ合い通じ 広い視野

秋篠宮家と２０年以上の親交がある国立民族学博物館の池谷（いけや）和信名誉教授（６６）（民族学）は「悠仁さまは、現地の人たちとじかに接する大切さを秋篠宮さまから学ばれてきた」と話す。

池谷さんは、悠仁さまにとって初の海外旅行となった２０１９年８月のブータンと、２３年４月の九州山地への私的訪問に同行。秋篠宮ご夫妻と悠仁さまとのやり取りを間近で見ていた。とりわけ九州山地の訪問は「様々な文化や自然、人々の暮らしに直接触れてほしいという秋篠宮さまの強い思いで実現した」と明かす。

秋篠宮さまは、訪問先の日程に自由度を持たせ、そこに発見があると考えられる。悠仁さまは地元の青年から郷土芸能の太鼓演奏に誘われると、バチを手にリズムよく太鼓をたたかれた。現地の農業や狩猟に関する話を住民から聞き、熱心に質問された。池谷さんは、「悠仁さまはその場に合わせて柔軟に対応する力を身につけられていると感じた」という。

「日本を内外から見つめ、現地の人たちと触れ合ってきた経験により、広い視野を身につけられた。その財産を生かし、成年皇族としてご活躍してほしい」。池谷さんはそう期待を寄せる。