»³ËÜÍ³¿¤Î²÷µó¤òÁË»ß¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡¢¤È£¸²ó¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷µó¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡££¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç»³ËÜ¤Ë´°¤Ú¤¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î£¹²óÆó»à¤«¤é£±£µ£²¥¥í¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¡¢±¦Ãæ´Ö¤ËÃÍÀé¶â¤Î£±£·¹æ¥½¥í¡£¶þ¿«¤ò³³¤Ã¤×¤Á¤ÇÁË»ß¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¿·À±¤Ï¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤º¤Ã¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î£±µå¤Þ¤Ç´¶¾ð¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢£¸²ó¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Í£Á£Ó£Î¡×¤Ê¤É¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÂÇÀþ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¤È¤é¤¨¤Æ£´¡½£³¤È¥ß¥é¥¯¥ëµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡£¤¢¤¤é¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£½ªÈ×¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£