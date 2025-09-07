NCT 127ユウタ「最強の兄貴」との親密ショット公開「弟の顔になってて可愛い」「雰囲気がそっくり」の声

NCT 127ユウタ「最強の兄貴」との親密ショット公開「弟の顔になってて可愛い」「雰囲気がそっくり」の声