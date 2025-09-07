NCT 127ユウタ「最強の兄貴」との親密ショット公開「弟の顔になってて可愛い」「雰囲気がそっくり」の声
【モデルプレス＝2025/09/07】グローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太（YUTA／ユウタ）が9月5日、自身のInstagramを更新。「最強の兄貴」との2ショットを披露した。
【写真】NCT 127ユウタ「最強の兄貴」との親密ショット
ユウタは9月4日に大阪・関西万博会場内にて開催された「Super EXPO Rockin' Night -Exclusive Session MIYAVI＆YUTA（NCT）-」に出演したのを受け「rock最高 最強の兄貴と」と共演者でロックミュージシャンのMIYAVIとのオフショットを投稿。2人は以前からSNSで交流する様子を度々アップしており、今回も肩を組んだりするなど仲睦まじい姿を見せている。
この投稿にはMIYAVIが「Love you bro」と反応。ファンからは「弟の顔になってて可愛い」「雰囲気がそっくり」「最高の兄弟」「また共演してほしい」「2人とも美人さん」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
