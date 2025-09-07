芳根京子「めおと日和」“妹”小川彩グッズ装備で乃木坂46ライブへ「エモすぎ」「可愛いの渋滞」と反響
【モデルプレス＝2025/09/07】女優の芳根京子が6日、自身のInstagramストーリーズを更新。乃木坂46の「真夏の全国ツアー2025」東京公演を鑑賞したことを報告した。
【写真】】芳根京子＆本田響矢、ギメルリングつけた2ショット
4日から7日にかけ、明治神宮野球場にて「真夏の全国ツアー2025」東京公演を開催中の乃木坂46。フジテレビ系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」で乃木坂46の小川彩と共演した芳根は、ペンライトと小川のアクスタを持った写真を添え「我が妹、あやちゃんの応援へ！」とライブの鑑賞を報告し「めちゃくちゃ可愛かったぁ（ハートマーク）楽しかったぁ（ハートマーク）今日も頑張ってね」とエールを送った。
この投稿を受け、ネット上では「来てたの！？」「『めおと』姉妹エモすぎ」「尊い」「可愛いの渋滞」「姉妹愛」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆芳根京子、小川彩の応援で乃木坂46ライブへ
