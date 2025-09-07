¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡Ï¢ÇÔ5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È1¥²¡¼¥àº¹¤ËÀÜ¶á¡¡»Ä¤ê20»î¹ç¤Ç¤·Îõ¤ÊÍ¥¾¡Áè¤¤
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹10¡½8¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡¥³¥í¥é¥É¡Ë
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò2¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇºÇ²¼°Ì¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë10¡½8¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò1¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬2²ó¤Ë¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤Î3¥é¥ó¤Ç6ÅÀ¤òÀèÀ©¡£6¡½2¤È¤µ¤ì¤¿5²ó¤Ë¤Ï5°ÂÂÇ¤Ë1»Íµå¤òÍí¤á¤ÆÂÇ¼Ô9¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ï6²ó¤Ç8°ÂÂÇ¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ2¡Ë¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¡Ê6ÇÔ¡Ë¡£2ÈÖ¼ê¥¨¥¹¥È¥é¥À¤¬4¼ºÅÀ¤·¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥é¡¼¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÈÈ×ÀÐ¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¤Ï3°Ì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â1¥²¡¼¥àº¹¤ËÀÜ¶á¤·¡¢»Ä¤ê20»î¹ç¤Î·ë²Ì¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£