新しい学校のリーダーズ、“撮影OK”ツアー開幕「全く同じライブは二度とない」
新しい学校のリーダーズが6日、全国・海外ツアー「新しい学校はすゝむツアー」を千葉・市川市文化会館で開幕した。
【動画】迷っても、離れそうでも、またひとつになれる――新しい学校のリーダーズの10年の歩みとその原動力【インタビュー】
同ツアーは日本全国13都市と海外4都市を巡る。SUZUKAの「新しい学校はすゝむツアーいざ開幕！」を合図に、6月に公開された映画『青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE』の表題曲「Go Wild」で幕を開け。「Change」や「Tokyo Calling」など人気曲を披露し、ベストアルバムで初音源化された結成当初の名曲「宮尾」を披露し観客を沸かせた。
今回のツアーでは、グループとして初めてのユニットセクションも登場。MIZYUとSUZUKAによる「恋の遮断機」、KANONとMIZYUの「楽園にて、わたし地獄」から、RINとSUZUKAによる「透明ボーイ」のほか、ソロでの楽曲披露もあり、普段のライブでは見られない編成でのパフォーマンスに、会場から大きな拍手が送られた。
その後は、メンバーがステージを飛び出し、2階席を含めた観客のもとを縦横無尽に駆け回る演出も。SUZUKAは「幕張からもっと進んでいる姿を届けたい、自分たちが心から楽しめるセットリストで、みんなと一緒に楽しみたい！」と語り、10周年イヤーにふさわしく新旧織り交ぜた全22曲を披露した。
本ツアーは、「全く同じライブは二度とない」という信念のもと、国内公演としてはグループ初の「全編動画撮影可能」ライブツアーとなっている。
【動画】迷っても、離れそうでも、またひとつになれる――新しい学校のリーダーズの10年の歩みとその原動力【インタビュー】
同ツアーは日本全国13都市と海外4都市を巡る。SUZUKAの「新しい学校はすゝむツアーいざ開幕！」を合図に、6月に公開された映画『青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE』の表題曲「Go Wild」で幕を開け。「Change」や「Tokyo Calling」など人気曲を披露し、ベストアルバムで初音源化された結成当初の名曲「宮尾」を披露し観客を沸かせた。
その後は、メンバーがステージを飛び出し、2階席を含めた観客のもとを縦横無尽に駆け回る演出も。SUZUKAは「幕張からもっと進んでいる姿を届けたい、自分たちが心から楽しめるセットリストで、みんなと一緒に楽しみたい！」と語り、10周年イヤーにふさわしく新旧織り交ぜた全22曲を披露した。
本ツアーは、「全く同じライブは二度とない」という信念のもと、国内公演としてはグループ初の「全編動画撮影可能」ライブツアーとなっている。