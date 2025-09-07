お金にきっちりしている男性は、無駄遣いをしないため結婚しても安心ですよね。ただ、度を超えたケチだと、お金のことしか考えておらず、相手への思いやりや配慮すらなくなってしまうようです。今回は、誕生日ディナーなのにきっちり割り勘を要求された話をご紹介いたします。

誕生日も割り勘

「私の誕生日の日に、彼氏とデートしました。ただ店を調べたのは私ですけどね……。とはいえ、料理はどれも最高で大満足。スイーツまで食べてお腹いっぱいになり帰ろうとしたら、彼氏がお会計をしてくれました。いつもきっちり割り勘だから、今日は誕生日だし払ってくれたのかな、と思っていたら……。店を出て念の為にお金のことを聞くと『今度でいいよ』と言われました。せめて誕生日くらいはご馳走するとか、そういう気持ちはないのかな……。私は彼氏の誕生日には食材を買いに行って手料理を振る舞って、後片付けもしてプレゼントも用意したのに。もちろんお金を請求するようなことはしてませんよ。ここまでくると、思いやりのないただのケチな人ですよね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 奢ってもらうことを当然だと思っているのではなく「気持ち」ですよね……。お金にまつわる問題はシビアなので、なにが正しいというわけではありませんが、思いやりを感じられないのは悲しいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。