【シャープ】洗濯乾燥機が23%OFF！

■シャープ ドラム式 洗濯乾燥機

Amazonセール特価：11万3682円(23%OFF)

お洗濯のたびに洗濯槽の裏側を清潔にする「洗濯槽自動お掃除」を搭載。洗濯槽の裏側を自動で洗い流し、見えない部分も清潔に。また、ボタン1つで洗濯槽を水で洗い流し、プラズマクラスターイオンを放出する「槽クリーンコース」を搭載。内部のカビ菌の繁殖を抑える。

■カリマー ジャケット

Amazonセール特価：1万5836円(31%OFF)

フロントに4箇所のポケットを配置し収納力を持たせたデザイン。中心側は落下防止と取りやすさを考慮した位置とし、サイドシーム側はベンチレーションとしての役割も持ち合わせる。素材のTEXBRIDは、形状回復性に優れたタフな高伸縮機能糸で、伸びるだけではなく「伸びて戻る」性質をもち、体を締め付けることなく自然にフィットし、快適な着心地を実現。ポリウレタンを使用しないメカニカルストレッチで軽量性も持ち合わせている。

■マムート ソフトシェルジャケット

Amazonセール特価：1万3193円(37%OFF)

夏のハイキングに最適な通気性抜群のソフトシェルジャケットです。UPF50+で紫外線を確実にカットします。4ウェイストレッチ素材に加え、調整可能な裾、フードでフィット感がよく、動きやすく快適な着心地。小さくたたんで収納でき、必要な時にサッと取り出せる洗練されたデザインと軽さも魅力。

■THE NORTH FACE ジャケット

Amazonセール特価：1万5675円(18%OFF)

表地にはクラシカルでやわらかな風合いのタスランナイロンを使用。裏地は肌離れのよいポリエステルメッシュで、生地が汗で張りつくのを抑える。裾は両脇のアジャスターで簡単に調節可能。フロントフラップはドットボタン仕様。 THE NORTH FACEの定番である、肩部分の切り替えを取り入れたデザイン。

■トミーヒルフィガー 腕時計

Amazonセール特価：2万790円(23%OFF)

1984年に自身の名から「トミー ヒルフィガー」社を設立、85年にコレクションを発表し、彼の名を世界中に広めた。メンズのスポーツウェアが有名。

