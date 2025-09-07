独自のこんにゃく食物繊維を使用した「グルテンフリーワッフル」と、米の植物性アイスクリーム「The Rice Creamery」のコラボセットが数量限定販売
株式会社NINZIAは、同社の「グルテンフリーワッフル」と株式会社Kinishの米をベースにした新・植物性アイスクリームブランド「The Rice Creamery(ザ・ライスクリーマリー)」とのコラボレーション商品「The Rice Creamery×NINZIA コラボセット」を、2025年8月28日より公式オンラインストアにて50セット限定で販売している。
【写真】みたらしアイスワッフル
本商品は「乳製品不使用」「ビーガン」「サステナブル」「ヘルシー」を実現した、すべてを叶える新時代のスイーツセット。NINZIAの「グルテンフリーワッフル」は、日本で唯一となる、こんにゃくを使ったもちもち食感のワッフル。食べた人の93パーセントが「小麦不使用とわからなかった」と回答したほどのおいしさを誇る罪悪感ゼロのデザートで、食べて驚く、独自の無水製法による濃厚生ワッフルだ。
「The Rice Creamery」は、牛乳アレルギーや環境意識の高まりを背景に代替乳市場が急成長するなか、“お米”を主役に据えたライスアイスブランド。“ライスのやさしさ。アイスのしあわせ。”を掲げ、牛乳を使わず米を使ったアイスを販売。現在は都内一部店舗にて先行販売が行われており、多くの反響を呼んでいる。
■商品概要
商品名：The Rice Creamery×NINZIA コラボセット「モチリッチ ワッフルアイスセット」
セット内容：
・プチワッフル20枚
・The Rice Creamery 3種類×各2個(計6個)
価格：1万400円
※夏季限定/送料無料
※NINZIA公式オンラインストアで販売
■NINZIA グルテンフリーワッフルの主な特徴
■1.体にやさしい「グルテンフリー」＆「プラントベース」
小麦粉・卵・乳製品不使用。そのため小麦アレルギーの人や、ビーガン、乳製品を控えている人も安心して食べられる。おもな原料は豆腐、こんにゃく、米麹、米粉など、日本の伝統的な食材を中心に使用。
■2.独自技術による「もちふわ食感」
グルテンフリー食品にありがちなパサつきがなく、「もちふわ」な食感を実現。こんにゃく由来の独自素材「NINZIA Paste」を使用する技術で、ほかの原料を結着させ、食感を生み出している。
■3.ヘルシーで「ギルトフリー」
一般的なワッフルと比較して、低カロリー・低脂質・低糖質。食物繊維が豊富で、腹もちがいいのも特徴。甘さ控えめで、朝食やダイエット中のおやつにも罪悪感なく楽しめる。
■4.手軽で便利な「冷凍個包装」
冷凍で届き、一つひとつ個包装されているため、長期保存が可能。レンジで約2分温めるだけで、手軽に焼きたてのようなおいしさを味わえる。
■「The Rice Creamery」の特徴：日本の米に宿る、独自の甘味と食感
古来より米蜜などで親しまれてきた米由来の自然な甘味に着目し、国産米のライスシロップをベースに開発。日本の米のふっくらした食感とやさしく自然な甘さを活かし、乳製品では得られない新しい満足感を提供してくれる。
■フレーバーのご紹介
＜穂の華 〜The Original〜＞
米が持つ自然な甘味と風味を活かした、和のイメージをまとうオリジナルフレーバー。日本の米が持つほのかな甘みと和の風味。
＜匠・宇治抹茶 〜Master’s Uji Matcha〜＞
茶匠・森田治秀さんが関与する堀田勝太郎商店の宇治抹茶を利用した、こだわりのひと品。宇治抹茶の奥深い風味と、それを支える米のやさしい甘さが特徴。
＜芳醇オランダチョコ 〜Elegant Dutch Chocolate〜＞
日本とチョコの出合いの歴史を表現。オランダ産カカオパウダーから放たれる芳醇(ほうじゅん)な香りと濃厚なチョコレートの味わい。
■「あたらしい食のカタチを作る」次世代こんにゃく素材NINZIA PASTE
株式会社NINZIAの独自素材「NINZIA PASTE(ニンジャペースト)」は、通常のこんにゃくを固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代こんにゃく素材。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しのよさ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性などユニークな特性をもっている。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやビーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、さまざまな「次世代食のカタチ」を作る。
今回の新商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
2024年のJETRO米国進出プログラムの同期として西海岸で出会ったことがご縁となり、今回の取り組みにつながりました。日本の技術を活かしながら、世界に挑むスタートアップのコラボをお楽しみいただければと思います。
ーー今回の企画のイチオシは？
手軽でおいしく、でも実は伝統と最先端が融合した「新しい」製品です。完全植物性とは思えないおいしさが楽しめます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
まだまだ暑い日が続くので、今回のアイス×ワッフルセットでひんやり・ゆっくり毎日を楽しんでいただければと思います。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】みたらしアイスワッフル
「The Rice Creamery」は、牛乳アレルギーや環境意識の高まりを背景に代替乳市場が急成長するなか、“お米”を主役に据えたライスアイスブランド。“ライスのやさしさ。アイスのしあわせ。”を掲げ、牛乳を使わず米を使ったアイスを販売。現在は都内一部店舗にて先行販売が行われており、多くの反響を呼んでいる。
■商品概要
商品名：The Rice Creamery×NINZIA コラボセット「モチリッチ ワッフルアイスセット」
セット内容：
・プチワッフル20枚
・The Rice Creamery 3種類×各2個(計6個)
価格：1万400円
※夏季限定/送料無料
※NINZIA公式オンラインストアで販売
■NINZIA グルテンフリーワッフルの主な特徴
■1.体にやさしい「グルテンフリー」＆「プラントベース」
小麦粉・卵・乳製品不使用。そのため小麦アレルギーの人や、ビーガン、乳製品を控えている人も安心して食べられる。おもな原料は豆腐、こんにゃく、米麹、米粉など、日本の伝統的な食材を中心に使用。
■2.独自技術による「もちふわ食感」
グルテンフリー食品にありがちなパサつきがなく、「もちふわ」な食感を実現。こんにゃく由来の独自素材「NINZIA Paste」を使用する技術で、ほかの原料を結着させ、食感を生み出している。
■3.ヘルシーで「ギルトフリー」
一般的なワッフルと比較して、低カロリー・低脂質・低糖質。食物繊維が豊富で、腹もちがいいのも特徴。甘さ控えめで、朝食やダイエット中のおやつにも罪悪感なく楽しめる。
■4.手軽で便利な「冷凍個包装」
冷凍で届き、一つひとつ個包装されているため、長期保存が可能。レンジで約2分温めるだけで、手軽に焼きたてのようなおいしさを味わえる。
■「The Rice Creamery」の特徴：日本の米に宿る、独自の甘味と食感
古来より米蜜などで親しまれてきた米由来の自然な甘味に着目し、国産米のライスシロップをベースに開発。日本の米のふっくらした食感とやさしく自然な甘さを活かし、乳製品では得られない新しい満足感を提供してくれる。
■フレーバーのご紹介
＜穂の華 〜The Original〜＞
米が持つ自然な甘味と風味を活かした、和のイメージをまとうオリジナルフレーバー。日本の米が持つほのかな甘みと和の風味。
＜匠・宇治抹茶 〜Master’s Uji Matcha〜＞
茶匠・森田治秀さんが関与する堀田勝太郎商店の宇治抹茶を利用した、こだわりのひと品。宇治抹茶の奥深い風味と、それを支える米のやさしい甘さが特徴。
＜芳醇オランダチョコ 〜Elegant Dutch Chocolate〜＞
日本とチョコの出合いの歴史を表現。オランダ産カカオパウダーから放たれる芳醇(ほうじゅん)な香りと濃厚なチョコレートの味わい。
■「あたらしい食のカタチを作る」次世代こんにゃく素材NINZIA PASTE
株式会社NINZIAの独自素材「NINZIA PASTE(ニンジャペースト)」は、通常のこんにゃくを固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代こんにゃく素材。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しのよさ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性などユニークな特性をもっている。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやビーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、さまざまな「次世代食のカタチ」を作る。
今回の新商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
2024年のJETRO米国進出プログラムの同期として西海岸で出会ったことがご縁となり、今回の取り組みにつながりました。日本の技術を活かしながら、世界に挑むスタートアップのコラボをお楽しみいただければと思います。
ーー今回の企画のイチオシは？
手軽でおいしく、でも実は伝統と最先端が融合した「新しい」製品です。完全植物性とは思えないおいしさが楽しめます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
まだまだ暑い日が続くので、今回のアイス×ワッフルセットでひんやり・ゆっくり毎日を楽しんでいただければと思います。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。