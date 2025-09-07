「引き分け狙いか？情けない」「姑息なプレーを続けているだけ」森保Jとドローのメキシコ、母国ファンは試合内容に怒り！「相手のほうが明らかに上」「もっと日本から学べよ。彼らは上達している」
現地９月６日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで激突した。
序盤、積極的にプレスをかける日本は前線でボールを奪い、久保建英、上田綺世らがチャンスを作ったが、惜しくも得点には繋がらず。その後は一進一退の攻防が続き、スコアレスで前半を終える。
後半に入っても、53分に南野が決定機を迎えたが決め切れない。逆に68分にはセットプレーからエリク・リラにヘディングシュートを浴びるも、GK鈴木彩艶の好セーブで凌いだ。結局、試合はスコアレスドローに終わった。
日本に負けはしなかったものの、押し込まれる時間帯もあり、思うような試合運びができなかったメキシコに母国ファンの不満が噴出。SNS上では以下のような怒りの声が上がっている。
「相手のほうが明らかに上」
「もっと日本から学べよ。彼らは上達している」
「引き分け狙いか？情けない」
「W杯で笑いものになる」
「３点ぐらい取られてもおかしくなかった」
「いつものように姑息なプレーを続けているだけ」
「くだらない。見ていられなかった」
「ひどいパフォーマンスだ」
「どれだけ下手くそなんだ」
次戦、９日に日本はアメリカ、メキシコは韓国とそれぞれ対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
