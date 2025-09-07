Image: meinnotech

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマホリング、スタンド、カーマウントなど、役割ごとに道具を使い分ける発想は、一見正しく見えますが、運用の手数はが増えがち…。握る・立てる・貼り付けるを一手に担い、ガジェットを増やすのではなく、1つに集約する方向に進化したスマホリングが「Dual Magic Ring Rev版」です。

特にスマホライフをシンプルにしたい方、以下、「Dual Magic Ring Rev版」の特長をご覧ください。

1つで何役もこなす、多才な仕事ぶり

Image: meinnotech

普段は指をかけて落下を防ぐスマホリングとして活躍する「Dual Magic Ring Rev版」には、多彩な活用シーンが用意されています。

たとえば、ノートPCのディスプレイ裏に「パチッ」と吸着させれば、スマホがサブ画面に早変わりします。通知の確認、動画会議のチャット欄など、散らばりがちな情報を視線の向けやすい位置に配置する感覚です。

スタンドを広げる必要はなく、片手の何気ない所作で作業態勢が整うのは思っている以上に快適。マルチタスクの“視線の往復”を短くすることは、結果として業務効率化にもつながりそうです。

車に乗れば、揺れにも配慮されたカーマウントに。このシームレスな使い心地がたまりません。

金属面が、スマホの「一等地」に変わる

Image: meinnotech

「Dual Magic Ring Rev版」の技ありポイントは、両面に強力なマグネットを搭載した点。スマホ側だけでなく、接着面にマグネットを内蔵する設計が何を意味するかというと…さまざまな金属面が、スマホの定位置に早変わりするということです。

これまでデッドスペースだった場所が、次々とスマホの一等地へと生まれ変わるのには、ちょっとした感動すら覚えますよ。

マグネット吸着、使いどころ例

快適な使用感を追求した、精巧なデザイン

Image: meinnotech

調理: 換気扇フードに固定し、レシピやタイマーを常時表示リフレッシュ: ユニットバスの鋼板壁で動画や音楽に没入トレーニング: ジムマシンでフォーム撮影やテンポ管理に

41gのアルミ合金ボディは持ち歩き前提の軽さで、装着したままでも手元の重心を崩しません。

S字アームに連なる2本の高精度ヒンジは、それぞれ約350°回転。CNC加工による均質なトルクで、開閉の途中でピタリと止まり、狙った角度を保持します。節度のある滑らかさが指先に残る設計。固定角のスタンドにありがちな「もう一段下げられたら」という不満が、発生しないのがスマートです。

長く付き合える、タフさと柔軟性

Image: meinnotech

ヒンジのピンにはステンレスを採用し、ガタつきや緩みを抑えます。

MagSafe対応のiPhoneはもちろん、付属のメタルリングを使えばAndroidスマホやタブレットでも同じ体験が可能です。機種が変わっても、使い方は変えない。この「作法の継承」は、道具との付き合いを安定させます。

「スマホの置き場所がない」という、日常のささいな、でもどこにでもある問題。「Dual Magic Ring Rev版」がしっかり吸着する磁力と優れた設計で解決してくれます。

最もよく使う道具に関する小さな迷いを減らして、1日の集中を守る“定位置”を導入してみてはいかがでしょう。

>>【第3弾】Dual Magic Ring Rev版 | ただのスマホリングではなくなる？

Image: meinnotech

Source: machi-ya