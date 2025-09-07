バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”。2010年以来15年ぶりのメダルを懸け女子日本代表（世界ランク5位）は3位決定戦でブラジル（同2位）と対戦する。

日本は前日に行われた準決勝でトルコに1ー3で敗戦、47年ぶりの決勝進出を逃し涙を流した。銅メダルを懸けて対戦するブラジルは前回大会で銀メダル、さらに今年のネーションズリーグでも銀、パリオリンピック™では銅を獲得している強豪チームとなる。キャプテンのガビ（31）は今大会チームトップの92得点をマークしている絶対的エースとして注目の選手。

ブラジル代表のキャプテン・ガビ「ギリギリの大きな戦いになる」

準決勝ではイタリアにフルセットの末敗れたブラジル。試合後、ブラジル代表のロザマリア（31）は3位決定戦へ「今日（イタリア戦）のようなエネルギーをまた出せたらと思います。それがとても重要になるでしょうし、日本に対してあらゆる事態に備え、本当に集中する必要があります。彼女たちは常に対応してきますし、とても速いですから。日本と対戦するのがどれだけタフで大変か知っています」と語り、日本との一戦に覚悟を示した。

イタリア・セリエAで関菜々巳（26）と一緒にプレーした経験のあるガビは関について「選手としても素晴らしいですが、人としてもそれ以上に素晴らしいことを知っています。私たち２人ともこの銅メダルにふさわしいですが、手にできるのは１人だけです。だからコートの外では友達ですが、明日は少しの間は敵同士ですね。お互い一生懸命戦って、観客が興奮する良い試合を見せて、質の高いバレーボールを届けたいです。そしてその日にベストだった方が勝ち、最後まで戦い抜くでしょう」と対戦を心待ちにした。

日本戦へは「私たちも日本も、この銅メダルにふさわしいチームです。だから両チームとも最後まで全力で戦うでしょう。精神的にも、肉体的にも、戦術的にも、メンタル的にも、ギリギリの大きな戦いになるでしょう」と話した。

日本は直近、今年のネーションズリーグでブラジルと対戦。予選ラウンドでは0ー3のストレート負け、準決勝ではフルセットの末2ー3で敗れている。日本にとってはリベンジとなる1戦で15年ぶりのメダル獲得に挑む。

決勝戦は日本対ブラジルの試合終了後、パリ五輪、そして今年のネーションズリーグで金メダルの女王・イタリア（同1位）と日本に勝利し決勝進出を決めたトルコ（同3位）が金メダルをかけて対戦する。



【女子日本代表 試合予定】

■予選ラウンド（日本はプールH）

8月23日（土）〇3ー０ カメルーン

8月25日（月）〇3−2 ウクライナ

8月27日（水）〇3−1 セルビア

【決勝トーナメント・1回戦】

■8月29日（金）

オランダ（A1位） 3ー2 セルビア（H2位）

日本（H1位）3ー0 タイ（A2位）

■8月30日（土）

イタリア（B1位）3ー0 ドイツ（G2位）

ポーランド（G1位） 3ー2 ベルギー（B2位）

■8月31日（日）

フランス（C2位） 3ー1 中国（F1位）

ブラジル（C1位） 3ー1 ドミニカ共和国（F2位）

■9月1日（月）

アメリカ（D1位） 3ー0 カナダ（E2位）

トルコ（E1位） 3ー0 スロベニア（D2位）

【準々決勝】

9月3日（水）

日本（H1位）3ー2 オランダ（A1位）

イタリア（B1位） 3ー0 ポーランド（G1位）

9月4日（木）

ブラジル（C1位） 3ー0 フランス（C2位）

トルコ（E1位） 3ー1 アメリカ（D1位）

【準決勝】

9月6日（土）

日本（H1位） 1ー3 トルコ（E1位）

イタリア（B1位） 3ー2 ブラジル（C1位）

【決勝・3位決定戦】

9月7日（日）

17：30〜 3位決定戦 日本（H1位） ー ブラジル（C1位）

21：30〜 決勝 トルコ（E1位） ー イタリア（B1位）

